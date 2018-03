Minidino was mengelmoes

In Canada zijn de botten opgegraven van een dinosaurusje zo groot als een kip. Het is de kleinste dinosaurus van Noord-Amerika en een van de kleinste dino’s ter wereld. De kleine dinosaurus heeft een lange naam gekregen: Albertonykus borealis.

De kleine dino is een mengelmoes. Zijn lange staart is echt iets voor een dinosaurus, maar zijn korte, dikke graafpoten passen beter bij een mol. De klauwen aan het uiteinde van die poten doen denken aan een boommiereneter, vindt Nick Longrich, zijn ontdekker. Misschien wrikte de dino daarmee termietennesten uit bomen.

De mengelmoes-minidino had ook nog eens kleine naaldtanden, net als een roofvis en lange achterpoten, zoals sommige vogels.

In China en Mongolië zijn wél dinosaurussen gevonden die kleiner zijn dan deze minidino uit Canada. Bovendien: de meeste wetenschappers zeggen dat vogels óók dinosauriërs zijn. Dan is de kleinste dinosaurus ter wereld eigenlijk een kolibrie. De bijkolibrie past in een luciferdoosje. Michiel van Nieuwstadt