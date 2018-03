Met feministe naar school Joke Smit

Aan een chique kade in Amsterdam-Zuid staat de Joke Smit-school. Ooit begonnen als een ‘moedermavo’ waar volwassen vrouwen hun diploma haalden, is het nu vooral een school voor jongvolwassen (18-23). De helft van de 1400 leerlingen is allochtoon. „Het tweedekansonderwijs is een vangnet voor mensen die geen diploma haalden op de middelbare school, mensen die een stapje hoger willen en mensen die het verkeerde pakket kozen”, zegt opleidingsmanager Wilma de Vries.

Joke Smit, de naamgeefster van de school, was een fervent pleitbezorgster van betere opleidingskansen voor meisjes en vrouwen. Opleiding moest de achtergestelde positie van vrouwen verbeteren. Met het idee dat het zonde was vrouwen op te leiden omdat ze toch achter het aanrecht verdwenen, moest korte metten worden gemaakt.

Bij de actiegroep Man Vrouw Maatschappij, opgericht door Smit en Hedy d’Ancona, had de verbetering van onderwijs aan meisjes hoge prioriteit, onder meer met de actie ‘Marie, Word Wijzer!’ Er kwamen VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) en moedermavo’s. Want het gezin was een feodale instelling waarin de moeder volgens Smit „haar arbeidskracht gratis in dienst stelt van anderen, in ruil voor onderdak, voedsel, kleding en een zekere mate van bescherming. Zij leeft onder een regime van uitbuiting en genadebrood”. Het tweedekansonderwijs bood trouwens ook uitkomst aan Smits eigen zoon, die van het Barlaeus Gymnasium werd afgegooid.

Smit maakte zich tijdens haar leven zorgen over het feminisme in de toekomst. Vastgesteld kan worden dat het verschil in opleiding tussen jongens en meisjes intussen is beslecht: meisjes doen het over de hele linie zelfs beter dan jongens. Maar volgens de Joke Smit-school bestaat er nog steeds grote behoefte aan tweedekansonderwijs.

De Joke Smit is een Vavo-school (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Vijftien procent van de leerlingen doet vmbo-tl (technische leerweg), de helft havo en een kwart vwo. Daarnaast worden er niet-examengerichte lessen Wiskunde, Nederlands, Frans en Engels gegeven en is er een project ‘Alvast studeren’, waarbij gezakte leerlingen een of twee eindexamenvakken volgen en intussen vast aan een HBO-opleiding beginnen, zodat zij geen jaar verliezen. Tot slot zijn er zogenoemde Rutte-leerlingen, nog net geen achttienjarigen die door een reguliere middelbare school zijn ‘uitbesteed’ omdat het volwassenenonderwijs beter bij hen past.

Maar waarom was er ondanks de behoefte aan tweedekansonderwijs een paar jaar geleden sprake van opheffing van de Joke Smit-school? Wilma de Vries: „Omdat onder minister Verdonk de cursussen Nederlands voor buitenlanders (Nt2) terugliepen, leek het er even op dat het vmbo, havo en vwo voor volwassenen in die val werden meegesleurd. De gemeente Amsterdam heeft gelukkig direct gezien dat het heel onverstandig zou zijn om op het tweedekansonderwijs te bezuinigen.”

Het onbehagen van een ‘ontaarde moeder’

Joke Smit (1933-1981) liep voor de troepen uit. Ze pleitte al in de jaren vijftig voor een open huwelijk, toen het gezin als hoeksteen van de samenleving bijna op het hoogtepunt was. Ze leefde ook naar wat ze beweerde en had tijdens haar huwelijk openlijk verhoudingen met mannen en vrouwen. Ze was voor abortus voordat dat voor velen überhaupt denkbaar was, ze gaf af op het moederbestaan in de tijd dat de vrouw werd afgebeeld als stralend middelpunt van het huiselijk geluk. Ze werkte bijna altijd, en noemde zichzelf provocerend een ontaarde moeder.

Op 2 oktober verschijnt een biografie over het feministische boegbeeld van de hand van Marja Vuijsje. Over de achterstelling van de vrouw bleef Smit verontwaardigd tot het allerlaatste. Toen ze terminale kanker had sprak ze in op de band: „Definitie van een moeder: een moeder is iemand die leeggevreten wordt en als ze leeg is, mag ze dood.” En toen haar laatste partner haar niet langer dag en nacht kon verzorgen omdat hij weer aan het werk moest, schreef ze: „Slechts mannen hebben recht op zorgzaamheid. Zij zal desnoods haar baan opgeven, want na afloop wacht haar weduwepensioen. Als de vrouw ernstig ziek wordt, mag de man niet gereed staan. Hem wordt te verstaan gegeven dat de belangen van de dienst voorgaan of dat hij aan zichzelf moet denken. Mannen die bereid zijn hun egoïsme af te leren worden tegengewerkt.”

Van al haar werk is nu vooral het artikel ‘Het onbehagen van de vrouw’ in De Gids uit 1967 bekend. Het artikel kwam voort uit een lezing die Smit had gehouden. Hedy d’Ancona was niet bij deze lezing aanwezig, maar Smits echtgenoot Constant Kool deed de achttien dichtbedrukte A4’tjes bij d’Ancona door de bus. Aan de latere minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was door de redactie van De Gids gevraagd een bijdrage te leveren aan het themanummer ‘hedendaags onbehagen’. Zij moest prettig leesbaar op een rijtje zetten waarom een toenemend aantal dames zich tekort gedaan voelde in het tijdperk van toenemende welvaart. Maar d’Ancona had geen tijd en liet weten ‘dat het stuk er trouwens al was’. Ze belde Smit.

Vuijsje schrijft dat het d’Ancona niet opgevallen zou zijn dat dit een sterk verhaal was, als ze wel bij de lezing was geweest. „Joke was nog steeds een erbarmelijk redenaar. Met haar schuchtere verschijning, haar krakende stemgeluid en haar neiging na elke twee zinnen de keel te schrapen was ze in staat zelfs de meest opruiende tekst om zeep te brengen. Maar Hedy d’Ancona lás de lezing, was onder de indruk en fungeerde als postillon tussen Kool-Smit en de redactie van De Gids.”

De verschijning van het artikel was de aanzet tot de Tweede Feministische Golf. Vrouwen zagen verwoord wat ze voelden. Cisca Dresselhuys, die een kwart eeuw hoofdredacteur van Opzij was, zei tegen Vuijsje: „Zij is de vrouw door wie wij nu allen doen wat wij doen.”