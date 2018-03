Meer zieke Chinese baby?s

Het aantal Chinese baby’s en peuters met ernstige nierproblemen, veroorzaakt door opzettelijk vervuilde melk, stijgt voordurend. Volgens Chinese media zijn nu bij 65.000 kinderen nierstenen of verkalkte nieren vastgesteld. Dat aantal zal oplopen, want in Shanghai, met 20 miljoen inwoners, zouden bij 5 procent van alle baby’s en peuters onder de drie jaar ziektesymptomen als gevolg van de melamine-melk zijn vastgesteld.

Sinds begin deze week zijn er geen officiële cijfers bekendgemaakt. De Chinese media moeten voorrang geven aan de bemande ruimtereis van de Shenzhou VII. Maar niet alle kranten houden zich daar aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat het aantal zieke baby’s en kinderen verder zal oplopen, maar dat nu er nationaal alarm is geslagen het dodental niet zal oplopen. Peking heeft gedreigd iedere politieke bestuurder die nog langer „onethische wantoestanden” verzwijgt, hard te straffen.

De autoriteiten hebben een reeks maatregelen aangekondigd om herhaling te voorkomen, maar de gemoederen zijn nog niet bedaard. Terwijl op last van de autoriteiten in Peking overal in het land inspecties worden gehouden, is gebleken dat ook het populairste snoepje vervuild melkpoeder bevat. De producent heeft Wit Konijn, een suikerballetje met een vanillesmaak, uit de handel genomen. Wit Konijn werd in de VS bekend omdat president Nixon na zijn historische bezoek in 1972 een liefhebber was geworden.

Chinese melkproducten, koekjes en snoepgoed zijn inmiddels in vijftig landen verboden. De Europese Unie besloot gisteren de import van babyvoeding met zuivel uit China vanaf maandag geheel te verbieden. De grootste producent van babyvoedsel ter wereld, het Amerikaanse Heinz, heeft een aantal producten met Chinees melkpoeder als ingrediënt uit de handel gehaald.

