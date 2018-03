Marswagentje trekt verder

Opportunity gaat alweer op reis. Opportunity is een van de twee Amerikaanse robotkarretjes die op de planeet Mars rondrijden. De andere heet Spirit. De karretjes dragen een lange arm met een camera mee, meetinstrumenten en een antenne om de camerabeelden naar de aarde te sturen. Mars zelf is een koude rotswoestijn, met een vuilrode hemel.

De karretjes filmen en meten allerlei zaken op Mars die je met een telescoop vanaf de aarde nooit kan zien. Opportunity doet dat nu al vier jaar, sinds zijn landing op Mars begin 2004, prima. Hij is intussen wel wat versleten, en niet alle onderdelen werken meer, maar hij kan het nog lang volhouden denken zijn bouwers.

Het karretje heeft onderweg op Mars drie inslagkraters bezocht. Die kraters blijven achter wanneer rotsblokken uit de ruimte neerstorten. Je kunt ze – als kuilen met hoge randen – ook zien op de maan. De binnenkant van de kraters vertelt de onderzoekers iets over hoe Mars er van binnen uitziet.

De krater waar Opportunity nu staat, de Victoria-krater, ligt bij de Marsevenaar. Hij overspant 730 meter en is daarmee zo groot als een woonwijk. Het karretje heeft er twee jaar rondgereden, en is er zelfs in geweest, maar nu is hij echt klaar met onderzoeken. Daarom gaat Opportunity op pad naar de Endeavour-krater. Die is 22 kilometer groot: Amsterdam of Nijmegen zou er gemakkelijk in passen.

Ver rijden is het niet: maar 12 kilometer, op aarde een uurtje fietsen. Maar Opportunity, met zes kleine wielen en een motor op zonne-energie, doet daar bijna twee jaar over. Misschien haalt hij het zelfs niet eens. Eerder kwam hij vast te zitten in een zandhoop, en konden zijn ‘bestuurders’ op aarde hem er maar net uithalen. Als zoiets weer gebeurt, of als er iets stuk gaat, kan Opportunity voorgoed stranden in de Marswoestijn. Niemand die hem dan komt repareren.