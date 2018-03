`Limburg profiteert van megastallen`

Wageningen, 27 sept. De aanleg van een agro-industrieel gebied ten noorden van Venlo kan mede gefinancierd worden uit de waardestijging van woningen in landelijk gebied. Die woningen leveren straks meer op, als veehouders en hun stallen uit de Brabantse Peel vertrekken naar het landelijk gebied rond Grubbenvorst ten noorden van Venlo. Dat heeft Peter Smeets, agrospecialist van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra vrijdag gezegd. De aanleg van een agrogebied, waarin megastallen kunnen worden geconcentreerd, kan volgens hem voorkomen dat de bouwwerken overal in het landelijk gebied in Zuidoost-Nederland verrijzen.