Koers Fortis stort in, Verwilst stapt op

Fortis-topman Herman Verwilst is gisteren al na twee maanden teruggetreden. Een nieuwe koersdaling van 21 procent werd hem fataal. Hij wordt opgevolgd door het Belgische Fortis-bestuurslid Filip Dierckx (52).

De toekomst van Fortis is inzet geworden van politiek overleg tussen Den Haag en Brussel, nadat de koers van de Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar gistermiddag ondanks geruststellende verklaringen van de bedrijfstop instortte. De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, liet weten dat de regering de risico’s voor spaarders zal beperken. In Den Haag zei vice-premier en minister van Financiën Wouter Bos dat hij voortdurend op de hoogte wordt gehouden. President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bezoek aan de Verenigde Staten wegens de situatie bij Fortis afgebroken.

Fortis hield gistermiddag op stel en sprong een persconferentie. Verwilst hield beleggers en spaarders voor dat de financiële positie van het bedrijf in orde is en dat de beurskoers geen afspiegeling is van de werkelijke, hogere waarde van het concern. De beurskoers kwam echter aan het slot van de dag in een vrije val, verloor 21 procent en zakte naar 5,18 euro, een historisch dieptepunt.

De verkoopgolven van aandelen Fortis suggereren dat de markt bang is dat Fortis wellicht dit weekeinde, net als enkele Amerikaanse banken de afgelopen maanden, een kapitaalinjectie moet krijgen die nadelig uitpakt voor zittende aandeelhouders. Donderdag voelde Fortis zich gedwongen te ontkennen dat de kapitaalkrachtige Rabobank op verzoek van de DNB een lening had verstrekt. Gisteren, voor zijn aftreden, ging Verwilst verder met een ontkenning dat Fortis op een faillissement afstevent.

Fortis raakte de afgelopen maanden steeds dieper in de problemen. De kredietcrisis en de koersval op de beleggingen hebben het bedrijf diep geraakt, terwijl de bank steeds meer moeite heeft het benodigde kapitaal te vinden om de integratie te voltooien van de overgenomen ABN Amro activiteiten.

Verwilst volgde in juli Jean Paul Votron op, die weg moest nadat Fortis bekend maakte dat het 8,3 miljard euro extra moest ophalen.

Fortis: pagina 15