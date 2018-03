JPMorgan geeft voor 10 miljard dollar aandelen uit

New York, 27 sept. De Amerikaanse bank JPMorgan heeft gisteren voor 10 miljard dollar (6,8 miljard euro) aan nieuwe aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 40,50 dollar per stuk. Op de beurs in New York noteerde het aandeel 44,50 dollar. JPMorgan wil met de opbrengst van de emissie de overname van Washington Mutual (WaMu) financieren. Donderdagavond zei de bank nog te denken aan een aandelenuitgifte van in totaal 8 miljard dollar. JPMorgan, dat eerder de noodlijdende zakenbank Bear Stearns overnam met steun van de Amerikaanse overheid, betaalt aan de Amerikaanse toezichthouder, die WaMu annexeerde, 1,9 miljard dollar. De bank schrijft 31 miljard dollar af op slechte kredieten van de overname van WaMu. Analisten voorspellen dat JPMorgan in het derde kwartaal van dit jaar een verlies bekend zal maken. Volgens Goldman Sachs zal de bank een verlies van 10 dollarcent per aandeel incasseren. Eerder ging de zakenbank uit van een winst van 40 dollarcent per aandeel voor JPMorgan.