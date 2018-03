JP Morgan slaat op juiste moment toe

Jamie Dimon lijkt het ‘m weer te hebben geflikt. Na de overname van zakenbank Bear Stearns in maart heeft de topman van JP Morgan rustig afgewacht en het aan de regering overgelaten om noodlijdende financiële instellingen te hulp te schieten.

Zijn geduld is nu beloond. Nog geen seconde nadat Washington Mutual (WaMu), de grootste spaarbank van de Verenigde Staten, door de toezichthouder in gebreke was gesteld, scharrelde JP Morgan al door het karkas. Dimon heeft de depositohouders, de bezittingen en een groot deel van het kantorennetwerk eruit gepikt. De aandeelhouders (waaronder private equity-firma TPG) en de obligatiehouders hebben het nakijken. Dit is dé manier waarop reddingsoperaties voor banken behoren te verlopen.

Net als bij Bear Stearns het geval was, zijn de risico’s groot. Meer dan de helft van de bezittingen van WaMu bestaat uit hypotheken, inclusief 50 miljard dollar van het allerslechtste slag. Maar Dimon en zijn managers hebben meer tijd gehad om zich over de boeken te buigen dan de twee dagen die ze zo ongeveer voor die van Bear Stearns hadden. En het ziet ernaar uit dat de overeenkomst die zij hebben bekokstoofd de balans van JP Morgan ongemoeid laat. De in New York gevestigde bank verwacht dat zijn kernkapitaal door de transactie op 8,3 procent zal uitkomen, ruim boven de 6 procent die de toezichthouder noodzakelijk acht. En dat nadat het leningenboek van WaMu met 31 miljard dollar is afgewaardeerd, zoals de boekhoudkundige regels verlangen.

JP Morgan moet 8 miljard dollar aan nieuwe aandelen uitgeven om het kernkapitaal op dit hoge niveau te houden. Maar de firma van Dimon, die het ergste van de kredietcrisis wist te vermijden, zou geen moeite mogen hebben met het binnenhalen van dat geld. En de 1,5 miljard dollar aan verwachte besparingen die uit de WaMu-deal voortvloeien, moeten beleggers voldoende animo geven om toe te happen: eenmaal belast, gekort en gekapitaliseerd, zouden die besparingen voor de aandeelhouders een waarde van meer dan 9 miljard dollar moeten vertegenwoordigen.

Er zijn ook andere buffers, voor het geval het economische klimaat verslechtert. Door de hypotheken van WaMu af te waarderen, gaat JP Morgan ervan uit dat de huizenprijzen in het hele land met nog eens 10 procent zullen dalen. Als dat op het dubbele daarvan zou uitkomen, kan JP Morgan nog eens 18 miljard dollar aan verliezen tegemoet zien. Maar een groot deel daarvan wordt gedekt door de 12 miljard dollar aan kapitaal die na belastingen voortvloeit uit de onderliggende franchise-activiteiten van WaMu.

Antony Currie