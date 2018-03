Johnny Depp de beste

Johnny Depp is de beste filmacteur aller tijden. Dat is de uitslag van een internetstemming die donderdag werd bekendgemaakt tijdens De Avond van de Grote Filmquiz op Nederland 3. NPS, NRC Handelsblad, Filmkrant en themakanaal Cultura organiseerden de verkiezing. Op de website debesteacteur.nl konden bezoekers stemmen op hun favoriete mannelijke filmster.

Johnny Depp (45) is bekend van films als Edward Scissorhands, Fear and Loathing in Las Vegas, Chocolat, Sweeney Todd en van zijn rol als kapitein Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean-serie, waarvan een vierde deel zal verschijnen. Volgend jaar is Depp te zien in The Imaginarium of Doctor Parnassus van Terry Gilliam en in 2010 als de Mad Hatter in Tim Burtons Alice.

Acteur Alan Rickman (Sneep in de Harry Potter-films) werd verrassend tot de op een na beste acteur aller tijden gekozen. Anthony Hopkins, Marcello Mastroianni, Jack Nicholson, Robert de Niro, Al Pacino, Sean Connery, Dustin Hoffman en Tom Hanks maken in die volgorde de top tien compleet. Alleen nummer drie, de Italiaan Mastroianni, is geen Engelstalige acteur.