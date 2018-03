HSBC schrapt 1.100 banen door crisis

Londen, 27 sept. De Britse bank HSBC, de grootste bank van Europa, schrapt 1.100 banen bij zijn wereldwijde zakenbank- en handelsactiviteiten. Het concern heeft veel last van de onrust in de internationale financiële sector. Dat maakte HSBC gisteren bekend. Ongeveer de helft van de ontslagen valt in Groot-Brittannië. In Hongkong, waar de omvangrijke Aziatische activiteiten van HSBC zijn gevestigd, worden honderd banen geschrapt. HSBC telt wereldwijd ongeveer 335.000 werknemers.