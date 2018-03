‘Hij is koppig. Ik ben rustiger’

Valentijn Byvanck is gisteren benoemd tot inhoudelijk directeur van het Nationaal Historisch Museum (NHM). Hij is nu directeur van het Zeeuws Museum in Middelburg.

„Erik Schilp is een goede manager met bovendien een behoorlijke inhoudelijke inslag. Hij is intelligent en gevoelig en hij heeft goede voelhoorns voor marketing en reclame. Ik vind het belangrijk om bij inhoudelijk werk de commerciële kant in de gaten te houden. Hij weet hoe hij die twee kanten in een presentatie kan combineren.

„Een verschil tussen ons is dat ik harder ben als iemand mij onzin voorschotelt. Ik leid veel debatten, schrijf artikelen en probeer mijzelf en anderen uiterste zorgvuldigheid in het denken op te leggen. Hij is zachter.

„We zijn het niet in alle opzichten eens, maar ik begrijp wel waarom hij iets wil.

„Ik ben iemand die het allerliefst elke bezoeker persoonlijk zou begeleiden bij een bezoek aan het museum en zou uitleggen waarom en hoe we het doen. Hij houdt daar meer afstand in.

„Wij gaan niet conventioneel te werk. Het wordt geen museum zoals we dat al kennen.

„Geschiedenis is moeilijk om te verbeelden omdat het in ons hoofd een boek is.

„Ik beweeg me graag tussen de disciplines door, tussen de regels van de historici, de kunst en de musea in. Veel regels en opvattingen zijn er om de beroepsgroep in stand te houden, niet om tot iets nieuws te komen. Mijn belang en interesse is om publiek binnen te krijgen. Daar doe ik alles voor.

„Naar kritiek luister ik goed. Kritiek kan terecht zijn, maar als je keuzes maakt, moet je ook je verlies op bepaalde vlakken nemen.

„Dat we een contract hebben tot aan de opening vinden we allebei prima. Er spreekt veel vertrouwen uit het feit dat we zoveel ruimte krijgen om een museum neer te zetten. Dat is lef. Wij doen ons ding en als het museum opengaat moet het zo zijn dat het NHM ons nodig heeft. Niet andersom. Het is dan een mooi moment om te evalueren.”