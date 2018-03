‘Hij is koppig. Ik ben rustiger’

Erik Schilp, de gisteren benoemde algemeen directeur van het Nationaal Historisch Museum (NHM) is nu directeur van het Zuiderzee Museum in Enkhuizen.

„Valentijn Byvanck is inhoudelijk de sterkste museumdirecteur die ik ken als het gaat om de verbeelding van de geschiedenis. Hij kan kwaliteit combineren met toegankelijkheid. Hij is erg informeel, wat ik erg belangrijk vind, hij is lekker koppig, hij houdt van debatteren en staat tegelijk ook open voor andere ideeën.

„Een verschil tussen ons is dat ik rustiger ben dan hij. Ik ben energiek, maar hij is héél dynamisch. Ik ben ook meer gewend aan de bestuurlijke kanten van het werk. Hij is intellectueel scherper, ik ben intellectueel breder. We delen een belangrijk inzicht: geschiedenis zie je altijd door de ogen van het heden. Ik begreep dat na lezing van Woord van eer van Frits van Oostrom, die een veronachtzaamde periode in de geschiedenis toegankelijk maakte door hem op die manier te benaderen.

„In het Zuiderzee Museum probeer ik geschiedenis een context te geven en aansprekend te maken. Klederdracht, bijvoorbeeld, begon als een ambacht en is uitgemond in design. Als je dit terugredenerend presenteert, maak je het interessanter en begrijpelijker dan alleen historische kleren op te hangen. Je vertelt een verhaal.

„Bij het Zuiderzee Museum heb ik de ratio tussen rijksbijdrage en eigen inkomsten van 90/10 procent naar 50/50 gebracht. Het geheim van sponsors vinden is er als directeur zelf veel tijd in steken. Als je een betrouwbaar product wilt verkopen, moet je zelf de deal binnenhalen. Ik heb de passie en de overtuiging om dat te doen. Ook zonder dat er een gebouw staat, kan ik, door mijn track record mensen er van overtuigen dat het museum een succes gaat worden. En een deel van mijn netwerk verhuist gewoon mee.

„Het NHM moet een sterk merk worden. Daar beginnen we meteen mee. Het is niet altijd nodig om bij musea aan gebouwen te denken. We gaan daarom binnenkort al activiteiten ontwikkelen.”