herfsthachee

Voor 4 personen:600 gram runderlappen of hacheevlees1 ui2 eetlepels olie en 25 gram boter1 eetlepel bloem1 flesje (herfst)bockbier à 33 centiliter2 laurierblaadjes2 kruidnagels2 eetlepels zilveruitjes uit pot1 snee ontbijt- of kruidkoek (of gemberkoek)zout, versgemalen peperfacultatief: 1 - 2 theelepels honing of stroop1 eetlepel maïzena

Op 22 september ging het bockbierseizoen van start. De koppeling aan de herfst is terecht. Gerst en hop konden traditioneel pas in september worden geoogst. We vieren de seizoensopening met een recept. Snijd het vlees in dobbelstenen en dep die met keukenpapier droog. Pel en snipper de ui. Verhit de olie en de boter in een braadpan met dikke bodem en bak hierin het vlees rondom bruin. Draai het vuur laag en bak de uisnippers 2 minuten mee. Strooi de bloem over de stukjes vlees en laat ze al roerend lichtbruin kleuren.

Schenk het bier bij het vlees, ook weer roerend. De stukjes vlees moeten onderstaan, anders kan er nog wat warm water bij. Doe er de laurierblaadjes, kruidnagels, zilveruitjes met een lepel azijn uit de pot en de kruidkoek bij, plus wat zout en peper.

Breng het vocht aan de kook, leg een deksel op de pan en laat het vlees op laag vuur – eventueel op een vlamverdeler – zachtjes in 2 tot 2,5 uur gaar sudderen. Haal de laurierblaadjes en kruidnagels weg. Proef het stoofvocht. Indien bitter, doe er dan wat honing, stroop of (bruine) suiker bij. Roer de maïzena met 2 eetlepels koud water glad en bind daarmee het stoofvocht. Op smaak brengen met zout en peper. Suggestie voor de rest van de maaltijd: puree van aardappels en knolselderij. Of spruitjes of gestoofde kool met gekookte aardappelen.

Annelène van Eijndhoven