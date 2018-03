Harde aanpak illegale visserij

BRUSSEL, 27 sept. EU-commissaris Joe Borg (Visserij) is van plan de illegale visserij in Europa veel harder aan te gaan pakken. Dat is nodig om de teruglopende visstand van vooral kabeljauw, schelvis en heek te redden. Borg wil streng optreden tegen het ontduiken van visquota, het gebruik van te kleine netten en het gebruik van explosieven of chemicaliën om vissen te verdoven zonder ze te doden. De EU-commissaris uit Malta wil de controles in havens aanscherpen, de boetes verhogen en de mogelijkheden voor autoriteiten beperken om illegale visserij oogluikend toe te staan. Borg werkt aan voorstellen die hij in november aan de 27 EU-ministers van visserij wil voorleggen.