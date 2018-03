De Lokhoffs vormen een ware voetbalfamilie: robuuste oom Ton bracht het tot Mister NAC, vader Henk speelde ooit bij diezelfde Bredase club en werd prof in België, moeder was majorette. Hun zoon Stephan was aanvoerder van het nationale voetbalteam op de Paralympics. Hij voetbalde vanaf zijn vierde bij hoofdklasser Baronie aan de Blauwe Kei in Breda, is overgestapt naar vijfde klasser SV Heumen. Waar hij waarschijnlijk met valide spelers gaat ballen en een centrale plek heeft op het middenveld. In 2000 werd hij ontdekt door een KNVB-scout die hem vriendelijk doch dringend verzocht om in het nationale C(erebrale) P(arese)team te komen meespelen. CP is een geboortetrauma met als gevolg een hersenbeschadiging, een motorisch probleem of een licht spasme. Bij Stephan is dat laatste het geval, maar een knappe kop die het opmerkt, want Stephan rent en schoffelt dat het een lieve lust is en heeft in het dagelijks leven geen noemenswaardige last van zijn handicap. Of het zou het wat moeilijk snijden van een biefstuk moeten zijn. Elke dag, behalve zaterdag, wordt er getraind en dat telkens over een periode van vier uur met disciplines als voetbaltechniek, krachttraining en loopoefeningen. De beloning bestaat uit massa’s onderlinge partijtjes en oefenwedstrijden in binnen- en buitenland. Stephan tenslotte wil hierbij vermeld hebben dat hij hartstikke trots is dat hij aanvoerder mag zijn van dit geweldige team.

Aflevering negen van een serie over sporters met een handicap.