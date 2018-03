Gevreesd protest tegen dierproeven trekt zes activisten

Al een half uur voor aanvang van de demonstratie patrouilleren agenten rond het farmaceutische bedrijf Actelion in Woerden. Reden: de dierenactivisten van Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) zijn in aantocht.

Als om elf uur een zwarte Volvo met activisten het bedrijventerrein op draait, staan vijf agenten de groep op te wachten. Met megafoons positioneren de zes actievoerders zich voor het kantoor. „Schande! Schande! Bloed aan de handen!”

„Deze leden zijn tot alles in staat”, waarschuwde Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel (CDA) woensdag. Het CDA gaf aan „zeer bezorgd” te zijn over de recente oprichting van SHAC Nederland, zustertak van een beruchte activistenorganisatie uit Groot-Brittannië. Ormel riep op tot een demonstratieverbod.

SHAC strijdt in Groot-Brittannië sinds 1999 voor sluiting van Huntingdon Life Sciences, een groot proefdiercentrum nabij Cambridge. Het centrum gebruikt dieren voor medicijnonderzoek.

Behalve Huntingdon zijn ook klanten en leveranciers van het bedrijf doelwit van SHAC. De methodes die de organisatie hiervoor gebruikt zijn zeer omstreden: in 2004 groeven activisten het lijk van de schoonmoeder van een caviafokker op, omdat hij dieren leverde aan Huntingdon. Een aantal Britse SHAC-leden staat momenteel terecht voor betrokkenheid bij illegale acties. SHAC heeft haar terrein nu naar het buitenland verlegd. Gisteren begon SHAC met een demonstratietocht langs klanten van Huntingdon in Arnhem, Woerden en Zeist. In Woerden hoefde de politie niet in te grijpen. Er waren acht demonstranten.

„Misschien dat er straks nog wat mensen uit eigen beweging komen en zich aansluiten”, zegt Mark Becker van SHAC. Over de relatie met SHAC in Groot-Brittannië wil hij niet veel kwijt. „We sturen actieverslagen op voor de website.”

„SHAC Nederland staat los van andere groepen, maar komt wel uit dezelfde coalitie”, vertelt Becker. Volgens de AIVD bestaat de vaste kern van SHAC Nederland uit enkele tientallen activisten. Een groot deel komt uit de Anti Dierproeven Coalitie en Respect voor Dieren. Acties van de Anti Dierproeven Coalitie verhinderden begin dit jaar de ontwikkeling van een biotechnologisch bedrijventerrein ScienceLink in Venray.

SHAC heeft voor volgende week acties aangekondigd tegen het Amsterdamse beursbedrijf NYSE Euronext. Op de beurs worden aandelen Huntingdon verhandeld. Euronext verklaarde donderdag in een persbericht dat het nauwe contacten onderhoudt met de politie Amsterdam, uit vrees voor de acties. De AIVD houdt de groep ook in de gaten.