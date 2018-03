Geen sancties in nieuwe resolutie tegen Iran

New York, 27 sept. Zes grote mogendheden zijn het gisteren eens geworden over de tekst van een nieuwe resolutie over het omstreden Iraanse nucleaire programma, maar omdat Rusland het blokkeerde voorziet deze niet in nieuwe sancties. De VN-Veiligheidsraad heeft al driemaal sancties tegen Iran afgekondigd om het te dwingen het verrijken van uranium op te schorten. Een eerdere bijeenkomst van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland (P5+1) was deze week afgezegd omdat Rusland, dat is verwikkeld in een confrontatie met het Westen over Georgië,niet wilde komen. De Amerikaanse minister Rice zei gisteren dat het belangrijkste is dat ”de Iraniërs inzien dat het P5+1 proces intact is”.