Film Voorkeur

The Big Fix (Jeremy Paul Kagan, 1978, VS). Intieme detective story paart wijdlopige politieke intrige aan nerveus beeldidioom met een enorme variatie aan stemmingen. Solitaire privédetective Richard Dreyfuss ontmoet vriendin (Susan Anspach) uit zijn links-radicale studententijd. In hedendaags Los Angeles plegen voormalige activisten hun verleden echter verborgen te houden. RTL 4, 10.15-12.20u.

No Trains, No Planes (Jos Stelling, 1999, Nederland). Stelling glimlacht melancholiek over Hollandse folklore in landerige Cheers-variant. In bruin café vol losers en dromers is nauwelijks sprake van een plot, al is een van de stamgasten van plan de volgende dag zelfmoord te plegen. Met o.a. Dirck van Dijck, Ellen ten Damme, Gene Bervoets, Katja Schuurman, Peer Mascini. Ned.2, 13.40-15.25u.

De bunker (Gerard Soeteman, 1992, Nederland). Regiedebuut van de vaste scenarioschrijver (in Nederland) van Paul Verhoeven is een uiterst sobere reconstructie van de wonderlijke ontsnapping van Gerrit Westerveld in 1943 uit een zwaar bewaakt cellencomplex in kamp Amersfoort. Hoofdrol van Thom Hoffman. RTL 4, 13.50-16.00u.

Airplane! (Jim Abrahams & David & Jerry Zucker, 1980, VS). Succesvol regiedebuut van trio dat toen al Kentucky Fried Movie had geschreven. Een Mad-achtige satire op de Airport-films. Net 5, 15.50-17.30u.

Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997, VS). Zesde Amerikaanse film van Verhoeven is een spectaculair, sardonisch spel met de paradoxen van Amerikaans militair heldendom. Fascistische beeldtaal doorspekt karikaturale sciencefiction over de strijd van gedrilde schoolvrienden, in dienst van het leger van de Wereldfederatie, tegen reusachtige, moordlustige insecten van een andere planeet. Veronica, 20.15-22.40u.

De gulle minnaar (Mady Saks, 1989, Nederland). Liefdeloze en onbenullige komedie, losjes gebaseerd op twee boekjes van Marjan Berk, grossiert in boertige leut en seksuele gymnastiek. Peter Fabers buitelingen met Mariska van Kolck wekt de jaloezie van zijn talloze eerdere minnaressen. RTL 7, 20.30-22.10u.

Keetje Tippel (Paul Verhoeven, 1975, Nederland). Tot dan toe duurste Nederlandse speelfilm (3 miljoen gulden), gebaseerd op de boekjes die Neel Doff begin deze eeuw schreef over haar jeugd in de Amsterdamse sloppen en haar leven als straathoer en maintenee, gaat gebukt onder fragmentarische vertelstructuur. Andermaal overwint het opportunisme in Verhoevens visie op het (prostitutie)leven. Met o.a. Monique van de Ven en Rutger Hauer. RTL 7, 22.10-0.15u.

Kiss of the Dragon (Chris Nahon, 2001, Frankrijk/VS). Door de Fransman Luc Besson geproduceerde, soepele Europese knokfilm combineert het stramien van Franse films als Le professionnel met de gratie van een martial arts-productie. Chinese inspecteur Jet Li (Lethal Weapon IV, Romeo Must Die) zet in Parijs Franse staatsschurken op hun nummer. Ook met Bridget Fonda. Veronica, Veronica, 22.40-0.30u.

Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981, West-Duitsland). Peperdure verfilming van Lothar-Günther Buchheims autobiografische bestseller (1973). Het verslag van het claustrofobische bestaan in een U-Boot anno 1941 werd goeddeels gezuiverd van nazistische elementen. Dit is de langere ‘director’s cut’. ARD, 23.10-2.25u.

Empire (Franc. Reyes, 2002, VS). In opzet veelbelovend misdaaddrama over de poging van drugshandelaar John Leguizamo om op Wall Street een legaal bestaan op te bouwen. Ook met Delilah Cotto, Isabella Rossellini. Net 5, 0.25-2.10u.

Point Break (Kathryn Bigelow, 1991, VS). Politiethriller waarin undercoveragent Keanu Reeves zich onder stoere surfers begeeft, moet het vooral hebben van actiescènes voor surfers en parachutespringers. Met Patrick Swayze als maniakale schurk. Regisseuse maakte eerder het opmerkelijke Blue Steel. BBC 1, 0.25-2.20u.