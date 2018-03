Film Voorkeur

The Toy (Richard Donner, 1982, VS). Kluchtige remake van Le jouet (Francis Veber, 1976) over werkloze journalist die zich verhuurt als levend speelgoed voor een verwend rijkeluiszoontje. De moraal van het verhaal: niet alles is voor geld te koop. Over-acting van de stand upcomedian Richard Pryor. Ook met Jackie Gleason, Ned Beatty. RTL4, 14.00-15.55u.

De tasjesdief (Maria Peters, 1995, Nederland). Olivier Tuinier, de kleine ster uit Het zakmes, steelt de show in een vaardige, helaas niet meesterlijke jeugdfilm die grotendeels het gelijknamige boek van Mieke van Hooft letterlijk volgt. Jochie wordt door twee ‘grote jongens’ gedwongen oude dametjes te beroven en is niet in staat om volwassenen hierover in vertrouwen te nemen. Regisseuse maakte later onder meer Kruimeltje. Ook met Aus Greidanus Jr. en Micha Hulshof. Ned.3, 15.30-17.00u.

Blues Brothers 2000 (John Landis, 1998, VS). Laat vervolg is futloze replica van het origineel uit 1980. John Goodman verving overleden John Belushi als de helft van het gesjochte duo blanke soulzangers met de inmiddels klassieke zonnebril en zwarte hoed en kostuum. Teleurstellend zijn dit keer ook de gastoptredens van o.a. James Brown, Aretha Franklin, Eric Clapton, B.B. King, Eddie Floyd, Wilson Pickett, Erykah Badu, Bo Diddley, Isaac Hayes en Dr. John. Veronica, 18.10-20.30u.

Ae Fond Kiss... / Just a Kiss (Ken Loach, 2004, Engeland). Betrekkelijk lyrische film van de immer geëngageerde regisseur Ken Loach biedt een tedere variant van Romeo en Julia. Behelst de liefde tussen een Ierse katholiek en een Pakistaanse moslim in Glasgow. Met Atta Yaqub, Eva Birthistle. Canvas, 21.45-23.25u.

Cocktail (Roger Donaldson, 1988, VS). Onnozele zedenkomedie grossiert in kroegwijsheden. Tom Cruise ontpopt zich tot bij de dames populaire barman en leert dat nietsontziende ambitie onderdoet voor een fatsoenlijk gezinsleven. Ook met Bryan Brown en Elisabeth Shue . Veronica, 23.20-1.25u.

Shattered Glass (Billy Ray, 2003, CS/Canada). Zo op het oog waarheidsgetrouwe weergave van de lotgevallen van Stephen Glass, de jonge sterverslaggever bij de gezaghebbende New Republic, die werd betrapt op het uit zijn duim zuigen van zijn stukken. Als hij een hilarisch artikel over hackers publiceert, krijgt een web-zine argwaan. Geen van de namen die in Glass’ artikel staan, kunnen worden teruggevonden. Er is een geweldige scène waarbij Glass in de kamer van zijn hoofdredacteur de telefonische vragen beantwoordt van het web-zine. Met Hayden Christensen, Peter Sarsgaard. BBC1, 0.40-2.05u.

The Buddy Holly Story (Steve Rash, 1978, VS). Oprechte en smaakvolle filmbiografie over zanger Buddy Holly, die in februari 1959 op 22-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Grote mate van authenticiteit werd onder meer bereikt door acteurs zelf én ‘live’ te laten zingen. Prachtige titelrol van Gary Busey. Ook met Don Stroud, Charles Martin Smith. BBC2, 0.50-2.40u.