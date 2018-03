Film van de dag

L’appartement. Een jonge zakenman (Vincent Cassel) staat op het punt naar Tokio te vertrekken, maar ‘spijbelt’ om een vrouw terug te vinden met wie hij eerder een verhouding had. Hij liet haar uit carrièreoverwegingen in de steek om een betrekking in New York te aanvaarden. Toevalligerwijs denkt die vrouw (Monica Bellucci) ook nog vaak aan hem, maar helaas komt er een derde tussenbeide (Romane Bohringer), die via de tactiek van persoonsverwisseling de potentiële gelieven uit elkaar houdt, net zoals dat twee jaar geleden was gebeurd.Het wordt nog ingewikkelder als ook flashbacks en aan een vriend opgediste herinneringen een rol gaan spelen. Toch is L’appartement een leuke puzzel. Debuterend regisseur Gilles Mimouni schuwt referenties naar Hitchcock niet en houdt de kijker bij de les met visueel vuurwerk, vol kleurcoderingen, en scènes vol spiegels en maskers.(Gilles Mimouni, 1996, F), Canvas, 23.45-1.40u.

André Waardenburg