Film van de dag

Minority Report. Tom Cruise speelt een agent die in Washington in het jaar 2054 mensen arresteert voor moorden die ze nog niet hebben gepleegd. Die moorden worden voorspeld door drie precogs, mensen die per ongeluk genetisch zo zijn veranderd dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Al snel in het verhaal is het Cruise zelf die door de precogs van moord wordt verdacht.Regisseur Steven Spielberg beschikte over een groot budget om zijn visie op de nabije toekomst gestalte te geven. Zijn visie is geen visioen, zoals in het eveneens op een verhaal van Philip K. Dick gebaseerde Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Spielberg liet zich door zestien wetenschappers en anderen met verstand van de toekomst adviseren, en zijn toekomst ziet er redelijk aannemelijk en amusant uit. Ook met Max von Sydow en Patrick Kilpatrick. (Steven Spielberg, 2002, VS), Veronica, 20.30-23.30u.André Waardenburg