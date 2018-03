EK 2012: UEFA berispt Polen en Oekraïne

De Europese voetbalbond UEFA heeft gisteren Polen en Oekraïne een reprimande gegeven. Beide landen behouden vooralsnog het recht om gezamenlijk het Europees kampioenschap in 2012 te organiseren, maar kregen bij het UEFA-congres in Bordeaux te verstaan dat ze haast moeten maken met de voorbereidingen.

Polen en Oekraïne liggen al geruime tijd onder vuur bij de UEFA over de gebrekkige progressie in de uitvoering van de plannen voor het EK. In Bordeaux besprak de UEFA een rapportage over vooral de achterblijvende vernieuwingen, vooral wat betreft de infrastructuur.

„Ons zijn niet alleen wegen beloofd, maar ook hotels en vliegvelden”, zei UEFA-voorzitter Michel Platini op de afsluitende congresdag. „De regeringen van Polen en Oekraïne zullen in dat opzicht hun beloftes moeten nakomen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe stadions in Kiev en Warschau. Als die stadions er niet tijdig komen, kan het EK in beide landen niet doorgaan. Daar bestaat geen misverstand over.”

De UEFA bevestigde gisteren dat het eindtoernooi om de Europese titel met ingang van 2016 uit 24 in plaats van zestien deelnemende landen bestaat. Deze „historische” beslissing biedt ook de middelmatige voetbalnaties in Europa de kans aan het EK mee te doen, zo liet de UEFA weten. Het eindtoernooi wordt uitgebreid van drie naar vier weken, met 51 in plaats van 31 duels.

Volgens de nieuwe opzet wordt gespeeld in zes groepen van vier teams, met daarna de tweede knock-outronde met zestien teams, gevolgd door de kwartfinales. De eerste twee teams van elke groep en de beste vier nummers drie van de groepsfase plaatsen zich voor de tweede ronde.

De UEFA liet gisteren ook weten dat het toernooi om de UEFA Cup komend seizoen begint met een groepsfase in plaats van een knock-outronde. De UEFA Europa League, zoals de UEFA Cup gaat heten, start dan met 48 clubs verdeeld over twaalf poules van vier. De groepswinnaars en de nummers twee plaatsen zich voor de knock-outronde, waar ook de afvallers van de Champions League instromen. De veranderingen moeten het imago van het clubtoernooi, dat in de schaduw staat van de Champions League, verbeteren.