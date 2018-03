Een week van Fortis en hét plan

Iets minder dramatisch, maar niet minder hectisch. De financiële wereld beleefde opnieuw een week die alle marktpartijen lang zal heugen.

Het was de week van een Amerikaans reddingsplan dat er maar niet kwam. De week ook dat de Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis het middelpunt werd van paniekverkopen.

Maandag

Een dag eerder besluiten de Nederlandse toezichthouders onder leiding van minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) het naked short selling in Nederland te verbieden, de beleggingstechniek waarbij aandelen worden verkocht zonder dat de verkoper deze bezit. De verkoper hoopt dat koers daalt. Het short gaan – waarbij iemand in ieder geval het aandeel heeft geleend, is in de week ervoor al in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verboden. Nederland gaat minder ver en de enige reden om het verbod in te voeren lijkt ingegeven door het feit dat andere Europese landen zoals Duitsland dit ook doen. Advocaten steigeren omdat Bos geen juridische grond zou hebben voor het verbod.

In de bancaire wereld gaat de aandacht uit naar zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs. De twee willen zich omvormen tot traditionele banken.

De rest van de wereld kijkt vooral naar de VS, waar het Congres onderhandelt met Paulson over het reddingsplan van 700 miljard dollar dat de minister de week ervoor aankondigde. Het plan dat de Amerikaanse sector uit het moeras van de kredietcrisis moet trekken werd aan het einde van de week ervoor gepresenteerd, maar na de eerste euforie beginnen al snel de twijfels. Hoe, zo vraagt men zich af, moet de overheid de slechte leningen die als gifzakken aan de banken hangen waarderen?

De AEX sluit vandaag op 375,19 punten.

Dinsdag

De twijfel over het reddingsplan van het Witte Huis neemt toe. Er is nog altijd geen overeenstemming en Democraten en Republikeinen lijken het steeds meer oneens te worden. De Dow Jonesindex heeft maandagavond 3,3 procent verloren en als gevolg daarvan dalen overal in Europa de beursindices. Vooral de banken en verzekeraars krijgen forse klappen.

In Washington moeten Paulson en Bernanke verschijnen tijdens een hoorzitting voor het Congres. De twee worden hard aan de tand gevoeld door zowel Republikeinen als Democraten die ongelukkig zijn met het feit dat ze met het plan voor het blok worden gezet. Bernanke en Paulson luiden de noodklok: het plan is nodig en moet snel worden goedgekeurd.

Twee Japanse banken investeren in Amerikaanse branchegenoten in nood. Mitsubishi UFJ, kondigt aan een belang van 10 tot 20 procent te nemen in Morgan Stanley. De effectenbank Nomura wil de Aziatische delen van het in surseance verkerende Lehman kopen.

De AEX sluit vandaag op 367,64 punten.

Woensdag

Er is nog altijd geen overeenstemming over het reddingsplan van de regering-Bush. Het Congres heeft er moeite mee om het bij de gewone Amerikaan zo impopulaire plan goed te keuren. De Republikeinse presidentskandidaat John McCain onderbreekt zijn campagne om naar Washington af te reizen. Ook Barack Obama gaat naar de hoofdstad.

De AEX sluit op 360,62 punten.

Donderdag

Fortis-dag. Het begint rustig. De aandelen op het Damrak lijken een redelijk kalme dag te hebben als kort na het middaguur het aandeel Fortis plotseling in een vrije val terechtkomt. De reden, zo blijkt al snel, is een gerucht dat De Nederlandsche Bank aan Rabobank heeft gevraagd om Fortis te helpen. Het concern uit Brussel zou een liquiditeitsprobleem hebben. Het aandeel keldert en staat even op een ongekend verlies van 20 procent. Als Rabobank en Fortis het gerucht ontkennen lijkt de ergste paniek voorbij. Het aandeel sluit de dag op een min van 6,3 procent op 6,55 euro.

De beurzen staan verder meest in de plus omdat het erop lijkt dat het reddingsplan toch is goedgekeurd door het Congres.

De AEX sluit op 369,35 punten.

Vrijdag

Weer Fortis-dag. Het aandeel keldert, ondanks pogingen van het topmanagement om investeerders gerust te stellen. De Belgische regering zegt dat spaarders zich geen zorgen hoeven te maken. President Wellink van De Nederlandsche Bank vliegt eerder dan gepland terug van een congres in de VS. Daarbij komt ook nog eens dat het reddingsplan voor de financiële sector nog steeds niet klaar is en de bank Washington Mutual wordt gesloten door de overheid. In Amsterdam sluit Fortis op min 21 procent op 5,18 euro. De AEX sluit de week af op 354,88 punten. En als klap op de vuurpijl: Fortis vervangt topman Verwilst.