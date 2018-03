Een Nederlands - Vlaams blok

‘Hier vandaag. Waar morgen'?’ luidt de reclameslogan waarmee Fortis deze zomer klanten aanmoedigt zaken te doen met de Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar. De slogan krijgt steeds meer het karakter van een jij-bak: Fortis weet zelf niet meer waar het vandaag is of waar het morgen nog staat.

De koers van het aandeel is in een vrije val geraakt en geruchten gieren rond. Haalt Fortis het weekeind? „Er is geen twijfel over: Fortis gaat niet failliet”, verzekerde interim bestuursvoorzitter Verwilst gisteren.

Als een bestuurder zich geroepen voelt een dergelijke verklaring af te geven, staat het er zorgwekkend voor. Ondertussen verlaten klanten de bank. Een aderlating van 5 miljard euro spaargeld sinds begin dit jaar noemde de bank „een beperkt verlies”. Met twee keer dat bedrag is Fortis tegen de huidige beurskoers zo’n beetje te koop.

Ondertussen probeert Verwilst onderdelen van Fortis te slijten om de balans te versterken. Hij zal ook wel beseffen dat het onder de gegeven omstandigheden uitdraait op een uitverkoop tegen bodemprijzen.

Het is evenmin een geruststelling dat minister van Financiën Didier Reynders (van de verlamde federale Belgische regering) gisteren opriep kalmte te bewaren ten aanzien van Fortis. Zijn Nederlandse collega Wouter Bos zei gisteren de ontwikkelingen bij Fortis nauwgezet te volgen. Hij zal pas ingrijpen als de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar komt. Zijn enige actie tot nu toe, een verbod op naked short gaan, heeft trouwens niet geholpen de koersval te stuiten.

Met wroeging zal Bos nog wel eens terugdenken aan de ‘verklaring van geen bezwaar’ die hij op advies van Wellink, de president van de toezichthouder, vorig jaar gaf voor de verkoop van ABN Amro aan onder meer Fortis.

Dat was voordat de minister Tara omarmde. ‘There are real alternatives’, schreef Bos in de Miljoenennota over de mogelijkheden tot ingrijpen van de overheid in het tijdperk van de globalisering. Inmiddels weet hij dat de wet voor het Amerikaanse noodfonds ook Tara als afkorting heeft: Troubled assets relief act.

Gaat Bos de Amerikanen achterna met een opkoopfonds?

Een gedurfder plan is om Fortis op te splitsen, ABN Amro te laten kopen door Vlaamse en Nederlandse investeerders, en de Belgische poot over te doen aan een Franse financiële instelling. Dat versnelt de politieke opsplitsing van België, maar België is als staatkundige eenheid toch geen toekomst beschoren. Samen met de Franstalige liberaal Reynders moet Bos hier uit kunnen komen. Vraag is hooguit waar koning Albert met zijn belangen in Fortis moet blijven.

Roel Janssen