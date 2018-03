Eén dag de auto laten staan: geen files

Te gemakkelijk wordt voorbijgegaan aan de kilometervergoedingen die door de werkgevers gezamenlijk jaarlijks uitgekeerd worden ten bedrage van ruim 7 miljard euro. Dit bedrag staat nog los van de kosten van ruim 700.000 lease auto`s en de kosten van parkeerplaatsen bij kantoor van gemiddeld 2.000 euro per jaar.

Motiveer en beloon de autogebruiker om de auto één dag te laten staan. Door deze zelf de werkdag te laten kiezen en ook het alternatief, zal de autogebruiker het gaan proberen. Alles is beter dan dagelijks in de file staan. Ieder alternatief kost minder dan alleen in de auto zitten. Carpoolen bijvoorbeeld brengt 0,19 euro per kilometer op en dat gedurende 46 weken per jaar is een aardig bedrag. Soortgelijke berekeningen kunnen gemaakt worden voor het thuiswerken, telewerken, ov, fiets of elektrische scooter, combinaties daarvan en tele- en webconferenties.

De beste stimulans is natuurlijk dat de werkgever dit zelf ook doet : voorbeeld doet volgen. Voor iedereen geldt een extra bonus: geen files meer. Last but not least is dit ook goed voor de volksgezondheid door minder uitstoot van CO2 en fijnstof.