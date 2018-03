De wereld mag Zimbabwe nu niet alleen laten

Het commentaar in deze krant van 18 september `Duivels pact in Harare` is nogal kort door de bocht. Ik was in Harare aanwezig bij de memorabele ondertekening van de overeenkomst. Mugabe zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor het einde van de eenpartijstaat. Hoewel het vanuit democratisch oogpunt natuurlijk volstrekt onacceptabel is dat Mugabe nog altijd president blijft, heeft hij met de ondertekening in zekere zin toch zijn kop in de strop gestoken. Door interne verscheurdheid binnen Mugabe`s partij ZANU(PF) zou zijn machtsbasis snel kunnen afbrokkelen.