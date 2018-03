De stamcellen van vetcellen houden zich schuil in bloedvaten

Vetcellen blijken te ontstaan uit stamcellen in de wanden van bloedcellen. Nu die vetstamcellen zijn gevonden, hopen onderzoekers dat ze een nieuwe ingang hebben om overgewicht en suikerziekte te behandelen (Science, 18 september).

Menselijk vet ligt opgeslagen in levende cellen die vet kunnen opslaan en afgeven, onder invloed van hormonen. Ontregeling van dit systeem kan leiden tot vetzucht of suikerziekte.

De meeste vetcellen in ons lichaam zijn direct na de geboorte ontstaan, maar het vermogen om ze bij te maken blijft bestaan. Tot nu toe was onduidelijk waar die voorlopercellen zich bevinden en hoe ze eruit zien.

Onderzoekers uit Texas vonden de voorlopercellen omdat ze wisten dat de stof peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma) onmisbaar is bij de vorming van nieuwe vetcellen.

Door het gen voor PPAR-gamma te markeren en door het blokkeren van PPAR-gamma-producerende cellen op verschillende leeftijden van muizen die als proefdier werden gebruikt in dit experiment wisten ze de voorlopercellen uiteindelijk te lokaliseren.

De stamcellen houden zich schuil in de wanden van de bloedvaten, maar alleen in bloedvaten die door vetweefsel lopen. In de bloedvaten door bijvoorbeeld spieren, alvleesklier, nieren en longen zaten geen vetstamcellen.

De onderzoekers denken dat de bloedvaten via de vetstamcellen invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop vetweefsel groeit en hoe het doorbloed wordt. Ze hopen dat ze de stamcellen zelf, of de interactie tussen bloedvaten en vetweefsel, kunnen manipuleren. Zo willen ze een nieuwe manier vinden om overgewicht en suikerziekte aan te pakken.

Berber Rouwé