Bij de voorplaat

Deze ingekleurde foto van de zuignappen van een inktvis kreeg gisteren een eervolle vermelding in de jaarlijkse Visualization Challenge van het wetenschappelijke tijdschrift Science. Te zien zijn de zuignappen van de pijlinktvis Loligo pealei. De zuignappen bekleden het uiteinde van de acht armen en twee tentakels waarmee de pijlinktvis vis en garnalen vangt. De zuignappen hebben een diameter van 0,4 millimeter. De tandjes aan de binnenkant zijn gemaakt van chitine, het materiaal waarvan ook het uitwendige skelet van insecten en schaaldieren is gemaakt. De foto is gemaakt en bewerkt door materiaalwetenschappers verbonden aan Drexel University in Philadelphia: Jessica D. Schiffman en Caroline L. Schauer. (MvN)

