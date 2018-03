Bezorgdheid om superkapitalisme

Het superkapitalisme is moreel failliet en staat op instorten, gelooft de Italiaanse bedrijvendokter en filosoof Guido Rossi. (zie ‘Gegokt en verloren, pagina 15). Wat zijn uw ervaringen? Bereidt u zich voor op een mogelijke catastrofe? Zit het spaargeld al in een sok? Of valt er niets te doen en kan u als burger niet ontkomen aan een financiële ramp? Zijn uw burgerrechten aangetast? Beschrijf het in maximaal 200 woorden. Reacties kunt u tot 3 oktober sturen naar kwesties@nrc.nl