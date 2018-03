Voor

In Nederland wordt ervan uitgegaan dat professionals uit zichzelf niet voldoende verantwoordelijkheid kennen. Daarom is de bestuursfilosofie voor professionals in de (semi-)publieke sector gestoeld op extrinsiek motiveren.

De diagnose is niet verkeerd, maar de gekozen oplossing is dat wel. Uit studies blijkt namelijk dat het sturen op extrinsieke motivatie in veel gevallen de intrinsieke motivatie verdrijft. Afgedwongen verantwoording en transparantie leiden tot strategisch gedrag. Niet gedragen veranderingsoperaties leiden tot demoralisering. Daarom bepleit ik een alternatieve filosofie die aanstuurt op professionals die hoge eisen stellen aan het eigen functioneren, geworteld in zelfrespect en beroepstrots.

Dit vraagt een sterke identiteit en actieve beroepsverenigingen. Maar goed georganiseerde professionals als medisch specialisten zuchten onder de invoering van geleide marktwerking. Zij vinden ‘bureaucratie’ en ‘de te grote invloed van derden’ de belangrijkste problemen in de gezondheidszorg, blijkt uit opiniepeilingen. Toch is de Orde van Medisch Specialisten ermee akkoord gegaan.

Thijs Jansen is oprichter en bestuurslid van de Stichting Beroepseer.

Tegen

Ik kan mij voor een groot deel in de stelling van Thijs Jansen vinden, maar deel zijn conclusie niet, omdat deze van een verkeerde premisse uitgaat: de dokters klagen nu over ‘bureaucratie’ en ‘grote invloed van derden’ en hadden daarom vanuit hun beroepseer nooit met marktwerking mogen instemmen.

Deze link deugt van geen kanten. De groeiende bureaucratie en zorgverzekeraars die zich steeds meer met het medisch beleid bemoeien, dateren al van ver voor de marktwerking. We hopen juist dat marktwerking ertoe leidt dat de bureaucratie wordt teruggedrongen en medisch specialisten worden afgerekend op kwaliteit en vakkundigheid. Weg met de overhead en back to the core business, zodat wij weer tijd hebben om trots te zijn op het beoefenen van ons vak.

In onze beroepsgroep bestaat juist erg veel discussie over goede kwaliteit en beschikbaarheid van zorg, inzichtelijkheid en communicatie met de patiënt. Sterker nog: dit is een van de speerpunten van het beleid van de Orde, op verzoek van de leden en zeer gewaardeerd.

Willem van der Ham is

algemeen voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.