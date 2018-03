Belang in Repsol in de uitverkoop

De uitverkoop van Sacyr is in volle gang. Het Spaanse bouwconcern, met een waarde van 3,6 miljard euro, kraakt onder een schuldenberg van 18,3 miljard euro – en dat nog wel middenin een kredietcrisis. Nadat het concern er eerder dit jaar niet in was geslaagd zijn tolwegdivisie te slijten, herziet Sacyr nu zijn portefeuille aan bezittingen, inclusief een belang van 20 procent in Repsol. Het probleem is dat het niet zo’n makkelijk bezit is om te verkopen.

Iedere bieder zal terugschrikken voor het neertellen van een grote premie voor slechts 20 procent van Repsol, ook al is dat het grootste ongedeelde belang. Maar zonder premie is het voor Sacyr misschien niet de moeite waard het belang te verkopen. Het is nu 5,3 miljard euro waard, veel minder dan de prijs van 6,5 miljard euro van twee jaar geleden, en nauwelijks boven de 5,1 miljard euro die Sacyr heeft geleend om het te kunnen betalen.

Maar als een koper de controle over Repsol zou kunnen bemachtigen, is hij wellicht bereid meer op tafel te leggen. Een sleutelvraag is of de Catalaanse spaarbank La Caixa haar belang van 14 procent zou willen verkopen. De bank maakt zich zorgen over wat een nieuwe Repsol-eigenaar zou kunnen betekenen voor zijn waardevolle nutsbedrijf Gas Natural. Repsol bezit 31 procent van Gas Natural en La Caixa 35 procent.

De ingewikkelde reeks kruisverbanden heeft goed gefunctioneerd zolang La Caixa iets te zeggen had bij Repsol. Een nieuwe koper zou La Caixa over de streep kunnen trekken door het concern een deel van Repsols aandelen in Gas Natural aan te bieden, zodat de bank haar controle over dat nutsbedrijf kan behouden.

Wie zou Repsol kunnen kopen? De grote Europese oliemaatschappijen willen nieuwe oliereserves, een terrein waarop Repsol zwak is. Het bedrijf heeft interessante bezittingen in Brazilië, Libië en de VS, maar zijn overige Latijns-Amerikaanse activiteiten zijn als een gifpil. Repsol is sterk in de olieraffinage, het weinig modieuze sluitstuk van de sector. Bedrijven als Shell of het Italiaanse Eni hebben geen belangstelling in het uitbreiden van hun activiteiten op dat terrein. Het Franse olieconcern Total heeft al een stevige poot aan de grond in Spanje door zijn belang van 48 procent in Cepsa.

Dan blijven er kopers uit de ontwikkelingslanden over, inclusief staatsfondsen. Die hebben veel geld en weinig energiebezittingen in Europa. Of de Spaanse regering er blij mee zou zijn om Repsol in handen te zien vallen van bijvoorbeeld een Russisch bedrijf is een ander verhaal. Maar als Sacyr in de problemen komt, is er misschien geen alternatief.

Vertaling Menno Grootveld

