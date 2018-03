Bank Wachovia is op zoek naar koper

De op drie na grootste bankenketen van de VS, Wachovia, biedt zichzelf te koop aan. Drie grote Europese en Amerikaanse banken zijn nu onder druk van de kredietcrisis met Wachovia in onderhandeling over een mogelijke overname.

Wachovia heeft 122.000 werknemers, kantoren in veertig landen en vijftien miljoen klanten. De uitkomst van de gesprekken is afhankelijk van het noodfonds voor de bankensector dat het Congres mogelijk later dit weekend in Washington zal goedkeuren.

Net als andere banken heeft ook Wachovia last van de malaise op de Amerikaanse hypotheekmarkt. Wachovia’s grootste zorg betreft echter niet de complexe financiële producten op basis van hypotheken zoals bij grote zakenbanken, maar de hypotheken zelf. De bank zou voor 120 miljard dollar aan hypotheken hebben die steeds slechter worden afbetaald. Daarnaast heeft de creditcarddivisie last van oplopende wanbetalingen.

Het aandeel Wachovia daalde gisteren met een kwart en is het laatste jaar met 78 procent gedaald. De topman is opgestapt, zijn opvolger is Robert Steel. Hij was Hank Paulsons rechterhand als onderminister van Financiën.

De drie banken die genoemd worden zijn het Spaanse Banco Santander en de Amerikaanse banken Citigroup en Wells Fargo. Geen van de banken gaf gisteravond commentaar op de berichten in Amerikaanse media.

Het mogelijke einde van Wachovia volgt op het omvallen van Washington Mutual, donderdagnacht. Deze bank was de grootste spaarbank van het land.