Ander Berlijn door reclame

Het is het grootste cliché en de grootste waarheid: Berlijn is eeuwig in beweging. De stad van 1989 is onherkenbaar vergeleken met de stad van nu. De verschillen zijn haast net zo groot als die tussen het Berlijn van 1926 en van 1945.

De veranderingen zijn op straat het beste zichtbaar, het werkterrein van de jonge Nederlandse fotograaf Job Janssen, die vorig jaar met zijn camera naar Berlijn trok. Wat hem verbaasde waren de immense buitenreclames die de gevels sieren. Gedurende korte tijd zijn ze prominent aanwezig. Ze domineren het straatbeeld, veranderen het.

En dan opeens zijn ze weg, alsof ze er nooit waren. De straat of het plein heeft zijn oorspronkelijke identiteit weer terug, en is toch niet meer hetzelfde als voorheen. Deze vluchtigheid heeft Janssen in een serie eigentijdse beelden vastgelegd die het wezen van Berlijn kenmerken: verandering, aanpassing, dynamiek.

Zoals de Bulgaarse kunstenaar Christo destijds hele gebouwen inpakte, zo verpakken reclamemakers in Berlijn gebouwen die gerenoveerd moeten worden. Aan de voorkant zie je de reclame; de bouwwerkzaamheden daarachter zijn onzichtbaar. En wat op het doek gebeurt, schept ter plekke een eigen werkelijkheid.

Een auto, een iPod, een computermerk of een krant die zichzelf over een lengte en een breedte van vele tientallen meters aanprijst: het is zoveelste nieuwe gezicht van de hoofdstad.

Op de foto van de ingepakte Charlottenburger Tor aan de Strasse des 17. Juni bestaat de stad slechts in de verte. Alleen de reclame en het groene Tiergartenpark vallen echt op. Rechts kun je nog net een monumentaal universiteitsgebouw zien, maar bij Janssen is het echte monument die ingepakte poort, die morgen alweer uitgepakt kan zijn. Zo is Berlijn: altijd iets nieuws.

De foto’s van Job Janssen zijn tot en met 31 oktober te zien op de tentoonstelling Breda Photo 2008