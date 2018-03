'Zorg dat je dicht tegen klanten aankruipt'

Founded by Philips staat er met kleine letters onder het NXP-logo. Ook het kantoor van NXP-directeur Frans van Houten, op de High Tech Campus in Eindhoven, is nog gebouwd onder beheer van Philips.

Frans van Houten (48) begon negentien jaar geleden bij Philips. Maar er is veel veranderd sinds NXP in 2006 voor 80 procent werd verkocht aan een consortium van private-equityfondsen. Het bedrijf kampt nu met een hoge schuldenlast en leed in het afgelopen kwartaal zelfs verlies. Het nam bovendien afscheid van de prestigieuze wireless-divisie, die systeemchips voor mobiele telefoons maakt. Dat ging op een opmerkelijke manier: in april dit jaar tekende Van Houten een samenwerking met concurrent STMicroelectronics die ten minste drie jaar leek te gaan duren. Maar omdat het Zweedse Ericsson zich zal gaan inkopen, raakt NXP alsnog zijn divisie wireless kwijt: NXP gaat zijn aandeel van 20 procent in de joint venture van de hand doen.

Met name vakbonden reageren teleurgesteld. Volgens sommigen heeft NXP „het tafelzilver verkocht”, volgens anderen is het bedrijf „genaaid” door de joint venturepartner. Begin deze maand volgde een veel grotere schok voor het personeel: NXP kondigde de sluiting aan van twee fabrieken en schrapt 4.500 arbeidsplaatsen, waarvan 1.300 in Nederland. De grootste klap valt in Nijmegen, waar 1.050 banen verdwijnen.

Het lijkt erop alsof NXP onderdelen moet verkopen om de aandeelhouder nog waar voor z’n geld te bieden. Directeur Frans van Houten ziet echter een ander scenario voor zich: dat van een „gezond NXP, licht op de voeten”. Binnen drie tot vijf jaar moet die gedaanteverwisseling voltooid zijn. „De spinout, ons vertrek bij Philips was op zichzelf geen oplossing. Er moesten vervolgstappen komen.”

Hoe beleefde u het moment waarop u uw personeel vertelde dat er duizenden ontslagen gingen vallen?

„Dat was natuurlijk een moeilijke dag. Mensen raken collega’s kwijt met wie ze jarenlang gewerkt hebben. Maar tegelijkertijd is het de brug naar een nieuwe fase. We hebben in de zomer twee maanden besteed om de toekomst van NXP vorm te geven. We willen resultaat zien.”

Waarom moet NXP zo ingrijpend veranderen?

„Al in 2006, toen we nog bij Philips zaten, was duidelijk dat de schaalgrootte van onze activiteiten niet oké was. Bedrijven met een brede portfolio worden aangevallen door specialisten. Als je nou heel groot bent kun je je dat misschien permitteren, maar NXP niet. Daarom willen we actief zijn in die segmenten waar we marktleider kunnen worden.”

Hoe ging die joint venture van de draadloze divisie in zijn werk?

„Ik heb dit gesprek met STMicroelectronics zelf op gang gebracht, tijdens een lunch in Genève in augustus 2007. Het was een simpel rekensommetje: als het gaat om mobiele chips zijn wij nummer zes, en jullie nummer vijf. Gescheiden hebben we een enorme last aan onderzoekskosten en levert het te weinig op: laten we dit dus samen gaan doen.”

Maar de joint venture zal snel beëindigd worden, omdat Ericsson zich aansluit.

„Ik was in oktober 2007 ook al bij Ericsson geweest met hetzelfde voorstel, maar toen wilden ze niet. Blijkbaar heeft iemand in hun board room geroepen dat ze toch mee wilden doen. Ik denk dat veel andere bedrijven in de industrie hetzelfde gedaan zouden hebben als NXP. En dat uitkopen vind ik niet zo erg: dan hebben we meer geld om elders te investeren.”

Maar het snelle afstoten van de wireless-divisie wekte verwarring.

„Het ging inderdaad erg snel, maar strategisch gezien was het een goede move. We hebben na ons vertrek bij Philips gezegd dat NXP nummer één of twee moet zijn in alle divisies om een gezond bedrijf te worden. Waar we als directie niet zo duidelijk in konden zijn was of dat allemaal binnenshuis kon, of in joint ventures. Ik kan me voorstellen dat mensen vinden dat dat niet superhelder is geweest. Konden we het helderder maken? Nee, want je hebt bewegingsvrijheid nodig. Anders zou je een divisie in de verkoop zetten en dat wilden we absoluut niet. Je klanten en medewerkers moeten gemotiveerd blijven.”

Welk bedrijf zou NXP over vijf jaar moeten zijn?

„Tja, we zitten er een beetje tussenin. We zijn groter dan de kleinere en kunnen ons niet meten met de allergrootsten. We zijn bezig met de transformatie van een traditionele IDM (Integrated Design and Manufacturing) naar een bedrijf dat wat lichter op de voeten is.”

Maar er drukt wel een zware schuldenlast op de balans.

„Kijk, een gezond chipbedrijf maakt minstens 15 procent nettowinst, hele goede zoals Texas Instruments halen zelfs 20 tot 25 procent. Na onze reorganisatie moet een nettowinst van 15 procent mogelijk zijn. Op een omzet van 5 miljard euro is dat 750 miljoen euro, en de rentelasten zijn 450 tot 500 miljoen euro. Ik zeg niet dat het weinig geld is, maar het blijft op te brengen.”

De wireless-divisie levert veel geld op. Hoe gaat u dat investeren?

„We hebben in augustus Conexant gekocht, een bedrijf dat settopboxen voor tv’s maakt. Onze Home-divisie had dan ook een stimulans nodig: daar zijn we dankzij Conexant nummer drie. Ik denk dat we snel kunnen doorgroeien naar nummer twee. En we zijn niet alleen afhankelijk van aqcuisities: in de automotive-divisie hebben we onze investeringen flink verhoogd.”

Veel analisten suggereren een fusie met Infineon.

„In de wereld van semiconductors praat iedereen met iedereen, voortdurend. Maar er zit niets in de pijplijn.”

Sijpelt de cultuur van Philips nog steeds door in NXP?

„Ik wil niet generaliseren. In een tijd waarin je marktaandeel wilt winnen, moet je zorgen dat je heel dicht tegen klanten aankruipt. De Europese cultuur staat wat verder weg van de klanten. De wereld is veranderd: twintig jaar geleden was er nog geen Samsung en kon je alles in je eigen clubje regelen.”

Hoe verandert u dat?

„Gedeeltelijk door zelf op de zeepkist te gaan staan. Maar we hebben ook managers van buiten gehaald, bijvoorbeeld uit de auto-industrie. Het scheelt veel als je mensen hebt die bij de klant vandaan komen. Voor die tijd hadden we wel eens de neiging om mensen op een managementplek te zetten die niet per se verstand hadden van semiconductors.”

Beschouwt u zichzelf nog als een Philips-man?

„Ik heb negentien jaar bij Philips gewerkt, maar ik heb altijd gevonden dat mijn DNA redelijk onafhankelijk was. Ik zie mezelf als een iemand die veranderingen bewerkstelligt. Je moet jezelf voortdurend aanpassen aan de toekomst.”