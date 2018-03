Zesde aanhouding moordzaak `t Hooft

Den Haag, 26 sept. De politie heeft vandaag opnieuw een arrestatie verricht in het onderzoek naar de moord op vastgoedhandelaar Victor `t Hooft. De 47-jarige man uit Voorburg wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige moord, zo liet de politie weten. De politie hield maandag al een 55-jarige Hagenaar aan. Het onderzoek van de politie leidde tot nu toe naar zes verdachten. Een van hen werd heengezonden wegens onvoldoende bewijs. Vier verdachten zitten in voorlopige hechtenis, een verdachte is voorlopig op vrije voeten. `t Hooft werd begin november vorig jaar bij zijn woning doodgeschoten.