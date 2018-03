Zes partijen flink ?short? in banken

Zes partijen die de afgelopen dagen gespeculeerd hebben op onder meer Fortis door naakt short te gaan, hebben zich deze week aangemeld bij de Belgische toezichthouder CBFA. Zij verkochten aandelen van de financiële instellingen Fortis, ING, Dexia of KBC zonder die in bezit te hebben, en gokten op een koersdaling in de hoop daarmee flinke winsten op te strijken. Die praktijk is sinds deze week verboden in België en Nederland. In België moeten deze partijen hun posities melden aan de markt en de toezichthouder.

Het gaat om flinke bedragen. Een minimumpositie van 0,25 procent – de meldingsdrempel – in Fortis komt neer op ten minste 37,5 miljoen euro. Degene die zich aangemeld hebben zijn dan ook grote financiële partijen, vaak met een reputatie in de markt, en overwegend van Angelsaksische oorsprong. De eerste melding kwam van Tiger Global Management, een hedgefonds. Wellington Management uit Boston is een van de grootste onafhankelijke investeringsadviseurs en vermogensbeheerders, die grote pensioenfondsen als klant heeft. Deze financiële gigant bestaat al 82 jaar, beheert meer dan 550 miljard dollar aan activa, telt 1.500 institutionele klanten en is in een veertigtal landen actief. Highland Capital heeft zijn hoofdkwartier in Dallas, werd opgericht in 1993 en beheert een vermogen van om en bij de 40 miljard dollar, afkomstig van vooral pensioenfondsen, stichtingen en rijke particulieren. Dit fonds heeft ook een Europese afdeling in Londen die meer dan 3,5 miljard euro beheert. Tosca Fund Asset Management heeft zich ook aangemeld. Dit fonds zag de waarde van zijn gelijknamige Londense hedgefonds onlangs met 30 procent dalen door verkeerde beleggingen in de Britse huizenmarkt.

De laatste meldingen kwamen van Kynikos Associates, een hedgefonds uit New York, en Landsdowne Partners, een Amerikaans investeringsfonds.