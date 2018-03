?Zeg maar wat we moeten doen?

Actiz-voorzitter Han Noten weet het ook allemaal even niet meer. Het optreden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tegen zijn leden, thuiszorgbedrijven, waarvan vier zojuist boetes ontvingen tot 4 miljoen euro, doet hem zoeken naar woorden. „Waanzinnig. De werkelijkheid wordt hier bij elkaar gefantaseerd. Ik ben niet eens boos. Ik ben totaal in de war.”

Noten was al enige dagen op de hoogte van de straffen die de kartelwaakhond vier van zijn leden oplegt. De thuiszorginstellingen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebederf. Ze hebben onderling werkgebieden verdeeld, en afspraken gemaakt over samenwerking die mogelijke mededingers buitensluiten.

Nu de NMa haar oordeel naar buiten brengt, staat het Noten vrij zijn mening te geven. Ongezouten. Want de toezichthouder op de vrije concurrentie heeft de thuiszorg, zegt Noten, „niet wakker geschud, maar met het hoofd tegen de muur geslagen”.

Wat hem vooral stoort is het totale onbegrip van de NMa voor de situatie in zijn branche. Terwijl hij zelf nog wel enig begrip voor de NMa kan opbrengen. „Strikt juridisch hebben ze een punt. Er zijn inderdaad afspraken gemaakt over onrendabele diensten – wijkteams, alarmzorg – die je in volle concurrentie niet zou aanbieden.”

Maar dat heeft een reden, en een goede ook, vindt Noten. De thuiszorg is volop in beweging. De wetgeving is gewijzigd. De budgetten worden krapper, de eisen hoger. Thuiszorgbedrijven moeten hun diensten aanbesteden. Als ze klanten verliezen, verliezen ze werk en moeten ze mensen ontslaan. Dus schrijven ze zo scherp in, dat inmiddels tweederde van de thuiszorgbedrijven verlies lijdt. In die omstandigheden zoeken thuiszorgorganisaties naar doelmatigheid, samenwerking, fusies. „Dat is onze werkelijkheid”, zegt Noten. „Doel van al die afspraken is de zorg te verbeteren, de beschikbaarheid ervan te garanderen en de kosten te verlagen. En dat is aantoonbaar.”

De Actiz-voorzitter wijst erop dat de thuiszorg door alle veranderingen in grote verwarring verkeert. De markt is niet transparant, de eisen zijn onduidelijk. „In de zorg moet marktwerking komen, maar voor de ouderenzorg heeft de staatssecretaris reserves. Efficiënter werken dwingt tot schaalvergroting en fusie, maar daar heeft de Kamer weer moeite mee. De hele zorgsector praat over ketenzorg, zodat de patiënt optimale zorg krijgt en niet zes verschillende hulpen voor deeltaken, afhankelijk van soort zorg, aanbieder en regeling. Daarvoor moet je dus afspraken maken en doorverwijzen. Toch zegt de NMa: dat mag niet, want dat belemmert de concurrentie. Als je wereld zo klein is als die van de NMa, dan is die opvatting verdedigbaar. Maar dan begrijp ik weer niet dat ze bij de sancties een korting hebben verleend omdát de markt nog in transitie is.”

De onderzoeksrapportage van de NMa heeft Noten ook verbaasd. „Als je ziet wat ze als bewijs aanvoeren...” Zo wordt het de thuiszorg in Kennemerland aangerekend het werk boven en onder het Noordzeekanaal te hebben verdeeld. „De NMa begrijpt het dus niet. In de thuiszorg word je alleen betaald voor zorguren, niet voor reistijd. Veel hulpen komen op de fiets. In de praktijk blijft iedereen aan zijn kant van het Noordzeekanaal; thuiszorgorganisaties verwijzen naar elkaar. Voor de mededinging is dit ontoelaatbaar.”

Nog meer „broddelwerk” van de onderzoekers, aldus Noten: „Een belangrijke bron was het verslag van een stagiaire, dat ze bij een thuiszorgbedrijf vonden. Daarin stond dat organisaties die verweven zijn in ketenzorg zichzelf onmisbaar maken. De NMa vindt dat de directie zich van dat stageverslag had moeten distantiëren. En een ander thuiszorgbedrijf had toekomstscenario’s doorgesproken. Tegen twee ervan had de NMa bezwaar; ook hiervan had het bedrijf expliciet afstand moeten nemen. Terwijl die scenario’s niet eens zijn uitgevoerd!”

Noten is blij dat de beboete leden in verweer gaan. „Ik zal ze ondersteunen.” Hij gaat ervan uit dat een bestuursrechter meer begrip toont voor de situatie.

Intussen gaat Actiz op zoek naar duidelijkheid. Noten: „Ik wil van de Nederlandse Zorgautoriteit, onze andere toezichthouder, weten hoe die over de NMa-opvatting denkt. De NMa gaat tegen onze zorglogica en het belang van de zorg in. Als het niet mag wat we doen, zeg het dan maar. En ik wil een parlementair onderzoek over de zorg. Laat de politiek maar aangeven hoe we op al die tegenstrijdige wensen en opvattingen moeten inspelen.”