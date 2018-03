Wat wil de bedrijfsleiding van de bv China?

Loretta Napoleoni: Rogue Economics. Seven Stories Press, 300 blz. € 22,– De vertaling, Schurkeneconomie, verschijnt in okt. bij Nieuw Amsterdam.

Na McMafia van de Britse journalist en Balkankenner Misha Glenny is er weer een boek verschenen over de invloed van criminelen op de wereldeconomie. De boeken hebben hetzelfde uitgangspunt. De val van de Muur heeft, in combinatie met de globalisering, de weg vrijgemaakt voor een ongebreidelde groei van de georganiseerde misdaad. Glenny legt in zijn boek de verschillende maffianetwerken bloot die hebben geprofiteerd van de chaos in de vroegere invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Die vind je niet alleen in de ex-Sovjetstaten, maar ook in Afrika, dat net zo goed was opgedeeld tussen Oost en West. Hij concludeert dat inmiddels 20 procent van de totale wereldproductie in handen is van criminelen. Dat is al even slikken.

De Italiaanse journalist Loretta Napoleoni, die eerder Terror Inc.: Tracing the Money Behind Global Terrorism schreef, doet er in Rogue Economics nog een schep bovenop. Zij houdt van duidelijke taal. Zo meldt ze op de eerste bladzijde al: ‘De verbreiding van democratie ging hand in hand met de verspreiding van slavernij’. De wereld telt volgens Napoleoni inmiddels 27 miljoen slaven, voornamelijk vrouwen. En anders dan in de 19de eeuw worden ze verhandeld door landgenoten en niet door koloniale heersers.

Maar niet alleen de handel in seks is inmiddels bij de consument breed geaccepteerd, de hele wereld is aan het veranderen in een marketingproduct. Napoleoni, die met haar scherpe kritiek op het kapitalisme verwant is aan Naomi Klein, noemt dat de ‘Market Matrix’, een consumptiemodel ‘dat een wereldwijd web van illusie creëert’. Die matrix werkt alleen omdat we er allen aan meedoen.

Die illusie strekt zich ook uit tot de politiek, zegt Napoleoni. Rusland en China zijn ‘marktstaten’; niet langer zien ze het als hun belangrijkste taak hun burgers via de politiek te beschermen; ze opereren als een bedrijf.

Over China zegt Napoleoni prikkelende dingen. Het Westen gelooft in vooruitgang. Politiek is voor ons modelleren. Maar China gedijt bij chaos. In de ogen van de Chinezen is de geschiedenis een aaneenschakeling van losstaande gebeurtenissen, waarvan je zo snel en zo optimaal mogelijk gebruik moet maken. Het land kent geen moraal. Kopiëren, faken, plagiëren, jatten, het is niet meer dan handig inspelen op een onverwacht geboden kans. Morgen valt het luik misschien weer dicht.

Om de samenleving toch enig cement te geven, wordt ze voortdurend onderworpen aan een total cultural makeover, met als dieptepunt de Culturele Revolutie. De geschiedenis wordt continu herschreven, al naar gelang de behoeften van de bedrijfsleiding van de bv China. In de nieuwe wereld, die wordt geregeerd door de schurkeneconomie, is politiek niet meer dan economisch opportunisme. ‘Dat opportunisme is in de plaats gekomen van de ethiek en moraal van de natiestaat.’ Wat voor gruwelijke gevolgen dat kan hebben, blijkt nu uit het schandaal met de vergiftigde babymelk, dat al talloze slachtoffers heeft gekost en heel lang stil is gehouden om de Olympische Spelen niet te verstoren.

Maar niet alleen Chinese politici zijn gewetenloos, zegt Napoleoni. Ook westerse politici geven zich steeds vaker over aan populisme en tribalisme. De mediamagnaat Berlusconi koopt zijn electoraat met voetbal, de anti-imperialist Chávez met de rap, ska en salsa van de sloppenwijken van Caracas.

Napoleoni’s boek staat vol met dit soort scherpe observaties. Maar haar ambitie om alles met alles te verbinden maakt het ook een rommelig geheel. Ze heeft gelijk als ze zegt dat de val van de Muur, na de eerste euforie, vele illusies in Oost en West heeft verstoord. Democratie blijkt niet exportabel en de veel bezongen vrijheid heeft vooral de onderwereld vleugels gegeven. Maar ze sleept daar wel alles bij wat ze gebruiken kan. En zo racet ze van seksslaven naar cybercrime, van plagiaat naar het leegroven van de wereldzeeën, van cultuurkritiek naar Hannah Arendt, van de Bulgaarse nomenklatoera naar de n’drangheta van Calabrië. Allemaal narigheid die met de val van de Muur niet zo heel veel te maken heeft.

Tribalisme is een toverwoord in het boek van Napoleoni. In een wereld die snel globaliseert, wordt stamverwantschap steeds belangrijker, zegt ze. De natiestaat verliest aan kracht, maar de mens is een groepsdier en wil ergens bij horen. Of het nu een jeugdgang is, een voetbalfanclub, een internet-community of een maffiabende, de stam schrijft de nieuwe codes voor en politici spelen daar handig op in. Een onplezierig toekomstbeeld.

Dat tribalisme breidt zich, aldus Napoleoni, ook uit naar de economie. Een van de snelst groeiende geldstromen is islamic finance. Analisten voorspellen dat het islamitische bankwezen binnenkort 4 procent van de wereldeconomie gaat bedienen, schrijft ze. Islamitische banken werken volgens de sharia , die speculatie of renteheffing niet toestaat. Islamitische aandelen (sukuks) zijn altijd verbonden aan concrete investeringen. Een goede moslim mag dus geen geld van geld maken. Geen hedge funds, geen private equity. En niet investeren in pornografie, prostitutie, drugs of gokken.

‘Het is niet uitgesloten dat islamitische financiering een nieuwe wereldorde zou kunnen doen ontstaan, die vrij is van de anarchie van de schurkeneconomie’, concludeert Napoleoni. Wat zou dat heerlijk zijn, zeker nu de angst over de wereldwijde bankencrisis met de dag toeneemt. Maar het lijkt me een fantastisch sprookje. Beschrijft Misha Glenny in McMafia Dubai niet juist als het afvoerputje waardoor de hele criminele wereld onder het welwillend oog van rijke oliesjeiks zijn zwarte geld witwast? Misschien ontbreekt het mij aan verbeeldingskracht, maar helaas ondergraaft ze met die conclusie voor mij haar prikkelende boek.