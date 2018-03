'Wat echt is, heb ik verzonnen'

Julia Franck (1970) maakt indruk, zowel door haar boeken als door haar verschijning. Ze heeft een meisjesachtige uitstraling, een rond gezicht en lang donker haar. Maar haar stemgeluid is onverwacht diep en zwoel, en ze praat weloverwogen en intens.

Haar boeken – Buiklanding, De gigolo, Kampvuur en nu het met de Deutscher Buchpreis bekroonde De middagvrouw – hebben diezelfde intensiteit. Franck schrijft over kinderen van wie de vader dood of afwezig is en van wie de moeder te veel door zichzelf in beslag wordt genomen om zich om haar kroost te bekommeren. De kinderen in haar boeken zijn verlaten, verwaarloosd en op zichzelf en elkaar teruggeworpen. Ze zijn al vroeg zelfstandig en seksueel actief, in een altijd tot mislukken gedoemde poging de verloren intimiteit te hervinden. Franck verstaat de kunst zo zinnelijk te schrijven over het verlangen naar contact dat het bijna pijn doet om te lezen.

De middagvrouw opent met een indringende scène waarin een zevenjarig jongetje met zijn moeder een treinreis maakt. Zijn moeder laat hem aan het eind van de middag achter op het perron met de woorden: ‘Ik ben zo terug, wacht hier.’ Hij blijft daar de hele nacht wachten, maar ze komt niet meer terug. Pas tien jaar later, zo lezen we aan het eind van het boek, zoekt ze hem op, maar dan wil hij haar niet meer zien.

Waar komt het idee voor deze roman vandaan?

„Mijn vader heeft zelf meegemaakt wat het jongetje in dit boek overkomt. Dat gegeven heeft mij altijd geschokt en gefascineerd. Mijn vader wilde zijn moeder nooit meer zien en heeft het haar nooit kunnen vergeven. ‘Zij was een koud mens. Zij heeft me in de steek gelaten.’ Meer wilde hij er niet over zeggen, maar ik heb ook weinig gelegenheid gehad om er met mijn vader over te praten. Ik kende hem nauwelijks, ik groeide niet met hem op, mijn ouders gingen uit elkaar toen ik heel jong was. Toen ik dertien was, ben ik uit het huis van mijn moeder vertrokken om bij vrienden in Berlijn te gaan wonen. Op een dag belde mijn vader me, ik was toen een jaar of vijftien. Hij zei dat we in dezelfde stad woonden, en vroeg of ik hem wilde ontmoeten. We hebben elkaar toen een aantal keer gezien, maar twee jaar later stierf hij aan een hersentumor. Ik vond dat heel erg. Ik had geen hechte band met mijn moeder en ik had gehoopt dat ik misschien bij mijn vader zou mogen wonen. Zover is het nooit gekomen.

„Mijn moeder heeft ooit nog een keer een ontmoeting gearrangeerd tussen mijn vader en zijn moeder. Dat werd een ramp. Zij hadden elkaar in geen vijfentwintig jaar gezien en ze hadden elkaar niets meer te melden. Zijn moeder kon hem niet in de ogen kijken.”

Tussen het dramatische eerste en laatste hoofdstuk van De middagvrouw vertelt Franck wat er voorafging aan het moment dat de moeder haar kind in de steek laat. „Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar die grootmoeder, die ik nooit gekend heb. Hoe is zij ertoe gekomen haar kind te verlaten? Wat is daaraan voorafgegaan? Wat verwachtte zij van haar leven, op welke manier werd zij teleurgesteld? Ik wilde niet over haar oordelen. Niemand wordt zonder gevoel geboren.”

Als kind is Helene volslagen afhankelijk van haar oudere zus Martha, met wie ze het bed deelt en die haar afwisselend wreed en liefdevol behandelt. Hun vader overlijdt jong als gevolg van een verwonding die hij heeft opgelopen in de Eerste Wereldoorlog. Hun joodse moeder is gestoord en sluit zich van haar kinderen af. Kort voor de Tweede Wereldoorlog gaat Helene zelf een ongelukkig huwelijk aan met een man die haar nog voor de bevalling van haar kind verlaat voor een andere vrouw, met wie hij een gezin begint. Als de oorlog is afgelopen, en de massale verkrachtingen door de Russen een aanvang nemen, vlucht Helene met haar kind naar het westen, om dat kind onderweg met een koffertje achter te laten.

Franck: „Ik ben tien jaar na de dood van mijn vader naar mijn grootmoeder op zoek gegaan. Ze bleek toen net een jaar daarvoor te zijn overleden. Ik ontmoette een echtpaar dat haar de laatste twintig jaar van haar leven had gekend. Die mensen wisten niet dat ze een kind had gehad, ze had het bestaan van haar zoon altijd verzwegen. Na de oorlog heeft ze meer dan dertig jaar samengeleefd met haar oudere zus, die een paar jaar eerder doodging dan zij. Ze werkten allebei als verpleegster – dat gegeven heb ik ook gebruikt in het boek – en leidden na hun pensioen een teruggetrokken leven. Mijn grootmoeder heeft zichzelf een groot deel van haar leven begraven in stilte. Ik wilde haar uit die stilte bevrijden, haar verhaal vertellen. Omdat ik zo weinig van haar wist kon ik de meeste details van haar leven verzinnen. Ik heb van Helene een personage gemaakt dat ambities heeft en dromen koestert over haar toekomst, maar zich door de samenloop van omstandigheden steeds meer in zichzelf terugtrekt. Uiteindelijk is zij niet meer in staat tot contact met de mensen die haar het meest dierbaar zijn.

„Ik ben ook naar Bautzen geweest, de geboorteplaats van mijn grootmoeder, om me te verdiepen in haar achtergrond. Ik heb alleen de naam van haar vader teruggevonden in het archief van de protestantse kerk. Dus heb ik haar een joodse moeder gegeven, dat stond dichtbij me omdat de familie van mijn moederskant joods is.”

Deze roman is uw meest ambitieuze tot nu toe. U plaatst het levensverhaal van Helene tegen de achtergrond van de woelige Duitse geschiedenis van de 20ste eeuw. Heeft u veel research moeten plegen?

„Veel meer dan ik heb kunnen gebruiken. Ik las veel ooggetuigenverslagen van vrouwen over de verkrachtingen na de oorlog. Wat me opviel was dat het vrijwel altijd over verkrachtingen van andere vrouwen ging: een buurvrouw, een collega, een kennis. Vrouwen durfden niet te praten over hun eigen verkrachtingen. Uit onderzoek bleek dat in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog veel verkrachte vrouwen hun kinderen in de steek lieten en zware depressies hadden. Nu leven we in het tijdperk van de psychoanalyse; als er ergens oorlog is dan staat er meteen een leger traumapsychologen klaar, maar toen was er helemaal niets. Na de oorlog deed men er het zwijgen toe.

„Ik wilde Helene niet met psychologische verklaringen uit onze tijd te lijf gaan, ik wilde haar gedrag niet verklaren of goedpraten. Daarom kon ik het verhaal van Helene ook niet in de ik-persoon vertellen. Aan het begin presenteer ik haar vanuit het perspectief van het jongetje, dat van haar houdt. Daardoor identificeer je je met het jongetje, en is de schok groot als hij in de steek wordt gelaten. Daarna leer je Helene en haar zus Martha kennen, en duurt het even voor je begrijpt dat het om dezelfde vrouw gaat. Dan kan de lezer zijn verbeelding weer de vrije loop laten en zich met Helene identificeren. Tijdens het schrijven van dit boek heb ik me voortdurend afgevraagd: hoe kan ik de lezer dichtbij Helene laten komen, met haar mee laten leven, met haar goede, maar vooral ook met haar slechte kanten?

„Tijdens een lezing hier in Amsterdam vroeg iemand me of ik zelf ook een incestueuze relatie met mijn zus had, net als Helene en Martha. Ik vat zo’n vraag op als een compliment. Blijkbaar zijn die passages zo overtuigend verteld dat lezers zich niet kunnen voorstellen dat ik ze verzonnen heb. Maar mijn personages zijn juist zo authentiek doordat ze voortkomen uit mijn verbeelding. Het is net als met dromen: daarin verzin je een geheel nieuwe omgeving en heb je seks met volslagen vreemden, maar dat alles spruit wel voort uit je eigen brein.”

Het werk van Julia Franck verschijnt in Nederland bij de Wereldbibliotheek