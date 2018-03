'Washington was niet voorbereid op crisis'

Mohamed A. El-Erian heeft weer eens het hele weekend doorgewerkt, zoals hij de afgelopen weken voortdurend heeft gedaan. Toen Washington met het reddingsplan voor de banken naar buiten kwam, schreef hij tien kantjes met beleggingsinstructies voor zijn medewerkers bij het Amerikaanse Pimco, met 830 miljard dollar de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Tijdens het gesprek met de topman, op de 49ste verdieping van de Allianztoren, met uitzicht op Central Park in Manhattan, oogt hij nog aldoor vermoeid.

Het reddingsplan noemt hij op zichzelf „een noodzakelijke stap, omdat de boel gestabiliseerd moet worden”. Toch betwijfelt hij of het noodfonds van 700 miljard dollar voldoende zal zijn. „Mijn gevoel zegt dat er meer nodig is.”

El-Erian laat niet na te herhalen dat in Amerika opeens „het ondenkbare denkbaar is geworden”.

Hij vertelt hoe ze bij Pimco vorige week zagen dat de markten het ineens zwaar kregen. El-Erian: „Het enige waar nog in belegd werd, waren kortetermijnstaatsobligaties. De geldmarktfondsen, waar veel gewone Amerikanen hun spaargeld in hebben gestopt, kwamen in moeilijkheden. Het probleem van Wall Street werd ineens ook een probleem van Main Street. Het grootste geldmarktfonds, van 62 miljard dollar, maakte water. Mensen haalden hun geld er weg. Het fonds moest zijn schuldpapier zoals obligaties verkopen, op een markt die al niet meer werkte. Als de toezichthouders niet hadden ingegrepen, was er een run op de geldmarktfondsen en de banken gekomen. Dan had ieder instituut een hek rondom zichzelf opgetrokken.”

Als de een geïnfecteerd raakt, wordt de ander vanzelf ook aangetast?

„Vorig jaar zomer ben ik op de eerste dag van mijn vakantie alweer naar kantoor teruggekomen, omdat we moeilijkheden voelden aankomen. Ik vroeg onze mensen waar onze liquide middelen zaten. Zij antwoordden hoeveel cash we nog hadden. Maar dat was niet het antwoord op de vraag. ‘Het zit in geldmarktfondsen, bij de beste tegenpartijen in Wall Street’, zeiden ze daarop. Ik vroeg wát er dan in zat, maar dat wisten ze niet. Ik heb ze direct opgedragen om het geld daaruit te halen en te beleggen in staatsobligaties. Die reactie zag je vorige week miljoenen keren. Daarmee werd de integriteit van dat segment in twijfel getrokken.”

De autoriteiten zijn nu al een jaar bezig de markten te kalmeren.

„De grootste stap die de Amerikaanse autoriteiten vorige week zetten is dat ze niet meer institutie voor institutie proberen te redden, maar het als een probleem van het hele systeem zien. De grote stap is dat ze niet meer maatregel voor maatregel doorvoeren, maar met een allesomvattend pakket zijn gekomen. De noodzaak daartoe is pas vorige week tot de minister van Financiën, de centralebankier en de beurstoezichthouder door gedrongen. Daarvóór bestreden zij afzonderlijke branden. De laatste stap wordt nu heel stilletjes gezet, maar zal versneld worden: wij gaan van een binnenlandse naar een internationale aanpak. Dat zag je deze week al met het verbod op short selling.”

Hebben de autoriteiten de situatie verergerd?

„Je ziet precies hetzelfde als bij de Aziëcrisis in de jaren negentig. De eerste reactie van beleidsmakers is dat ze de crisis niet herkennen of, erger, niet willen geloven dat er een crisis is. Dat zie je nu weer. De VS zijn helemaal niet meer gewend aan financieel crisismanagement te doen, en zeker niet in wat men hier ziet als het meest geavanceerde financiële systeem ter wereld. Men heeft onvoldoende informatie over de crisis, en als de autoriteiten al informatie hebben, merken zij dat hun instrumenten bot zijn. Daarmee richten ze inderdaad meer schade aan, en dat zet een verlamming in waardoor de situatie uit de hand kan lopen. De centrale vraag daarbij is: wat gaan we ertegen doen? Het antwoord werd gegeven door de Britse premier, Gordon Brown, die zei: ‘Vier woorden: alles wat nodig is.’ Dat leidt uiteindelijk tot een overreactie.”

Weet men wel wat men aan het doen is?

„Net als destijds bij de Aziëcrisis was er niks, geen masterplan.”

[Vervolg van pagina 13] Niemand had volgens El-Erian ook maar bedacht dat grote zakenbanken zouden ophouden te bestaan. Niemand ook, zegt hij, heeft in alle rust besloten dat de twee hypotheekgiganten, Fannie Mae en Freddie Mac, genationaliseerd moesten worden. Of dat er ingegrepen zou worden bij ’s werelds grootste verzekeraar, AIG.

El-Erian: „En toch is dat allemaal gebeurd. De verklaring is dat het systeem, dus de financiële wereld, activiteiten ontplooit die de beleidsmakers en de toezichthouders niet kunnen bijbenen. Vergelijk het met een riolering: als je in een verouderd buizenstelsel met heel veel kracht nieuwe stromen pompt, knalt het uit elkaar en moet je de rotzooi opruimen. En dat is smerig werk.”

Wat moet er nog allemaal gebeuren?

„De autoriteiten hebben de crisis tot nu toe op drie verschillende manieren proberen te bestrijden. De eerste is door geld in het financiële stelsel te pompen, het weer van liquiditeit te voorzien. Ik vind dat ze moeten doorgaan met de verlaging van de rente, maar in een internationaal gecoördineerde actie. De tweede stap is het plan voor de oprichting van het noodfonds van 700 miljard dollar om de ‘giftige’ leningen van de banken op te kopen. En de derde stap is de, zij het omstreden, aanscherping van de regelgeving. Een voorbeeld daarvan is het verbod op short selling. Dat was noodzakelijk, maar niet elegant. En er zullen meer schokdempers in het systeem ingebouwd worden.”

Is het niet ernstig dat de toezichthouders de crisis niet zagen aankomen?

„Het zwartepieten over wie de schuld heeft, moet nog beginnen. De overheid, de toezichthouders, de kredietbeoordelaars, de obligatieverzekeraars, de private sector, iedereen zal nog aan bod komen. De hamvraag daarbij zal worden: wie heeft het Amerikaanse financiële stelsel om zeep geholpen. Als ik een grote fout aan overheidszijde moet noemen, dan is het dat ze alle activiteiten die de banken buiten hun balans parkeerden, niet onder toezicht hebben geplaatst. Toen de banken in de moeilijkheden kwamen en moesten verkopen, besmetten de banken iedereen.”

De crisis zal een omslag brengen bij het toezicht?

„Absoluut. Ik voorspel dat er zelfs een overreactie zal komen. Uiteindelijk houden we een veel kleiner, afgeslankt financieel stelsel over. Het goede nieuws is dat de waarschijnlijkheid van een nieuwe crisis daardoor afneemt. Het slechte nieuws is dat ook de groeisnelheid van de economie daardoor afneemt. Dat is een koude douche voor veel mensen in Amerika. Tegelijkertijd maken veel Amerikanen zich kwaad dat de financiële industrie jarenlang de winsten heeft opgestreken, terwijl de verliezen nu gesocialiseerd worden. Dat zal de samenleving niet meer accepteren. Bedenk wel dat de 700 miljard dollar van het noodfonds meer is dan het hele federale budget voor de sociale zekerheid.”

Wie wordt het volgende slachtoffer?

„Dat de zakenbanken zouden instorten was onvermijdelijk toen de centrale bank ze op 16 maart dit jaar, na de val van zakenbank Bear Stearns, toegang had gegeven tot liquiditeit. Daarmee verdween feitelijk al het verschil tussen de commerciële en de zakenbank. Het was dus slechts een kwestie van tijd voordat ook de andere zakenbanken zouden verdwijnen, hetzij via faillissement of overname, hetzij door een gewone bank te worden. Analoog aan de val van de zakenbanken kun je verwachten dat de hedgefondsen hierna onder druk komen te staan. Kernwoord daarbij is: ‘hefboom’. Zakenbanken gebruiken een hefboom van meer dan 30: dat wil zeggen dat ze op elke dollar die ze bezitten er meer dan 30 bijlenen om mee te investeren. De winsten die je daarmee behaalt als de markt omhooggaat zijn enorm, maar de verliezen als het naar beneden gaat ook. Die markt voor met geleend geld beleggen is totaal opgedroogd, vandaar ook de problemen. Hedgefondsen werken net zo, zij het met iets minder hefboom dan de zakenbanken. Dus zij zullen de komende maanden ook grote schade van de crisis ondervinden. Als je dan het rijtje afloopt en kijkt wie er nog meer met geleend geld belegt, kom je uit bij de non-financials, zoals verzekeraars. Vervolgens heb je de gewone banken. En helemaal onderaan komen vermogensbeheerders zoals wij. Wij hebben helemaal geen hefboom, we beleggen één op één wat we binnen krijgen, en meer niet. Dat was ruim een jaar geleden erg saai, vond iedereen. We meden risico en dus rendement. Maar nu is het heel belangrijk”

Gaat dat hefboom-beleggen als gevolg van de crisis verdwijnen?

„Nee, dat kan het systeem niet aan. Als je de hefboom te snel afbreekt, krijg je grote schokken die ook de reële economie zullen raken. De 700 miljard dollar van het noodfonds helpt bij het reduceren van de hefboom bij zakenbanken en investeerders. Ik denk dat men een grens zal trekken bij de gewone banken. Die beleggen elke dollar die ze hebben ook tien keer, maar dat is een aanvaardbaar risico.”

Na de Grote Depressie van 1929 werd besloten dat zakenbanken en gewone banken niet meer onder één dak thuishoorden. Onder president Clinton werd dat teruggedraaid. Wat zal er nu gebeuren?

„Het kapitalisme is een model van creatieve destructie. Het vernietigt zichzelf om de paar jaar en komt steeds sterker terug. Anders dan bij normale industrieën zijn in de financiële industrie de klappen die daarmee veroorzaakt worden overal voelbaar, omdat de financiële wereld alles aan elkaar knoopt. Elke 30 of 40 jaar zal je ongeveer hetzelfde zien gebeuren. Het is een slingerbeweging. De keuze is simpel: wil je een Wilde Westen met weinig toezicht waar financiële innovaties plaatshebben zoals derivaten – innovaties die het veel mensen mogelijk maken om een eigen huis te kopen, die goed zijn voor de hele maatschappij, maar waarvan je weet dat die eens in de zoveel tijd onderuitgaan? Of wil je een systeem met snelheidsbeperkingen, dat veiliger is, maar ook minder innovaties oplevert. De econoom Hyman P. Minsky zegt het in zijn jongste boek zo: in het kapitalisme leidt stabiliteit tot instabiliteit. En omgekeerd.”

Het Westen kampt wegens de crisis met een tekort aan liquiditeit en vermogen. Bij de staatsfondsen in het Oosten is dat geld ruimschoots voorhanden. Ziet u deze fondsen als de oplossing voor de crisis?

„Ik zie de staatsfondsen vooral als slachtoffers van de crisis. Zij hebben wat wij hier het hardst nodig hebben: kapitaal. Het zijn langetermijninvesteerders die voornamelijk geïnteresseerd zijn in eigendom, niet in macht. Eind vorig jaar hebben ze gezamenlijk 60 miljard dollar in het Westen geïnvesteerd. Ze zijn er voor gekritiseerd omdat ze bijbedoelingen zouden hebben. Nu staan ze aan de zijlijn en kijken met verbazing naar wat zich hier afspeelt. Ze begrijpen het niet meer. Ze zullen pas weer meedoen als de mist is opgetrokken. Daarom denk ik ook dat zij niet de aanjagers van het herstel zullen zijn, maar meer reactief zullen worden. De snelheid waarmee de oorspronkelijke kredietcrisis in een mondiale vertrouwenscrisis is veranderd, was tot voor kort ondenkbaar. Maar al het ondenkbare blijkt deze maanden ineens denkbaar.”

Is dat het belangrijkste kenmerk van deze crisis?

„Het belangrijkste kenmerk is dat je deze crisis niet ziet. Alles gebeurt achter de schermen. De vertrouwenscrisis tussen banken onderling, de opdroging van de markt voor leningen, de verdwijning van liquiditeit.”

Hebben centrale banken het systeem niet bevuild door veel te veel geld te scheppen de afgelopen jaren?

„Dat is een oneerlijk verwijt. Fed-voorzitter Greenspan en, na hem, Bernanke hebben in relatief korte tijd de kortetermijnrente verhoogd van 1 procent naar 5,25 procent. Om de een of andere reden daalde in diezelfde periode de langetermijnrente. Dat was een signaal, maar dat werd niet opgepikt door de markten. Er zijn de afgelopen jaren vele signalen door het systeem afgegeven dat er iets niet in orde was, maar die zijn goeddeels genegeerd. Het zijn geen signalen, maar ruis, zei de markt dan. Maar de markt probeerde ons iets te vertellen en niemand luisterde.”

Hoe groot zal de schade van deze crisis zijn?

„Er is een ding dat mij het meest beangstigt. Op dit moment zie je dat de lucht uit drie bubbels wegloopt. De eerste: de huizen. De tweede: de financiële sector. De derde: de Amerikaanse consument. Weliswaar ligt er als het ware nog een hele voorraad aan vermogen en welvaart onder, die de gevolgen zullen verzachten. Maar elders in de wereld kunnen de mensen hun zwemlessen wel hebben gehad, maar als de vloedgolf over ze heen komt dan zullen de mensen die er het minst aan kunnen doen, het meest onder deze crisis lijden.”

Dat is de prijs van de financiële innovaties?

„Als we dit allemaal hadden geweten, dan waren we daar nooit aan begonnen.”