Vooral geen principes! Rotterdam Charley Toorop (1891-1955) was de dochter van de symbolist Jan Toorop en vader Jan heeft zijn enig kind Charley voorbereid op een bestaan in de kunst. Vanuit een sociale bewogenheid ontwikkelde haar werk zich tot een confronterend realisme, waarin ze haar zelfportretten, boeren, arbeiders en vissers frontaal presenteerde. Voor de overzichtsexpositie van Charley Toorop in Museum Boijmans van Beuningen zijn 120 werken bij elkaar gebracht, waaronder vrijwel al haar zelfportretten. T/m 18 jan Boijmans van Beuningen, Mus.park 20. Di-zo 11-17u