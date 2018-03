Verlangen naar transformatie Vijfhuizen In fort Vijfhuizen zullen acht kunstenaars op eigen wijze het fort en omgeving gebruiken, bewerken en transformeren. Vier van hen waren, voorafgaand aan de expositie, vijf weken in het fort werkzaam. Het motto ,,Wens om Indiaan te worden; Verlangen naar transformatie’’ komt van Franz Kafka. Deel 1 wordt zondag 28 september geopend met een performance om 14u en in de weekends zijn er op zondag om 14u in het Kunstfort presentaties en performances. Van 28 sept t/m 2 nov Fortwachter 1. Via www.kunstfort.nl zijn de kunstenaars ook te volgen.