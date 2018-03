Verkenningen in het rijk der doden

In zijn mooie Familiearchief, schreef de bescheiden historicus E.H. Kossmann in 1998: ‘Er zijn niet veel historici die een biografie verdienen. Ook de grootsten onder ons hebben hun bestaan meestal zo ingericht dat het verstreek in archieven, bibliotheken, studeerkamers, leslokalen en de huiselijke kring, en daar is slechts zelden iets belangwekkends over te vertellen.’

Misschien is dat ook de reden dat Jo Tollebeek over de Gentse hoogleraar Paul Fredericq (1850-1920) niet een biografie heeft geschreven, maar dat hij leven, werk en werkwijze van de Belgische historicus als uitgangspunt heeft genomen voor ‘een antropologie van de moderne geschiedwetenschap’. Er is overigens natuurlijk sprake van geestverwantschap tussen Kossmann en de in Nederland tamelijk onbekend gebleven Fredericq. Aan het eind van zijn leven schreef de Belg in een van zijn autobiografische notities dat hij nooit een eerste of zelfs maar tweede of derde viool had gespeeld in de wereld. ‘Alzoo’, vervolgde hij, ‘is mijn leven verre van aangrijpend voor degene die mijne Gedenkschriften lezen zal’. Maar des te meer, troostte hij zichzelf, zou de lezer er van kunnen leren over ‘eene gewone Belgische burgerfamilie, noch rijk, noch arm, maar intellectueel zeer ontwikkeld, in de tweede helft der negentiende eeuw’.

Daarmee zijn we van de geschiedschrijving bijna ongemerkt opgeschoven naar de sociale wetenschappen; en halverwege die twee ben je eigenlijk al bij de antropologie.

Tollebeek werd voor zijn nieuwe boek onder andere geïnspireerd door Laboratory Life, een studie van de Franse socioloog Bruno Latour die twee jaar lang biologen op het Amerikaanse Salk Institute had geobserveerd zoals antropologen veldonderzoek verrichten naar een stam in Afrika. Maar Fredericq leeft niet meer – dat was een handicap. Zijn tijdgenoten, onder wie grote historici als Ranke, Droysen, Gachard, Pirenne en Fruin, waren ook al lang overleden. Hoe kon een antropoloog uit 2008 in ’s hemelsnaam geloofwaardig veldwerk doen onder een ‘stam’ van wetenschappers die meer dan een eeuw dood zijn?

Tollebeek – zelf hoogleraar cultuurgeschiedenis in Leuven – verraadt in zijn geschriften zelden tekenen van zorgeloosheid, maar in dit geval (Fredericq & Zonen, Bert Bakker, € 29,95) is hij in alle ernst toch een avontuur aangegaan, al was het maar omdat hij zijn onderzoek ophing aan één figuur van wie ’t nog maar de vraag blijft of diens wetenschappelijk leven representatief, of op z’n minst ‘illustratief’ genoeg geweest is voor het intellectuele klimaat van zijn stamgenoten.

Eerst even dat begrip ‘moderne geschiedwetenschap’ dat in het boek consequent wordt aangehouden, en dat verwarrend kan werken omdat we aan het begin van de 21ste eeuw zelfs postmodern al voorbij zijn. Tollebeek verklaart de historische discipline voor modern vanaf omstreeks 1870, als de geschiedschrijving snel geprofessionaliseerd raakt en zichzelf een echte, academische wetenschap (met echte, academische leerstoelen) mag gaan noemen. Daar hebben twee factoren een belangrijke rol bij gespeeld. In de eerste plaats de ‘ontdekking’ van de geschiedbron als een onmisbaar ingrediënt om het verleden te leren kennen wie es eigentlich gewesen (volgens de zelfverzekerde uitspraak van Ranke). En in de tweede plaats de opkomst van het nationalisme, dat de geschiedschrijving graag gebruikte om voor ’s lands wijs en eer zoveel mogelijk wortels uit een ver verleden zichtbaar te laten maken.

Op die twee punten mocht Fredericq waarschijnlijk representatief, en ongetwijfeld illustratief heten voor zijn generatie. Hij was een gepassioneerde archiefrat, die een imposant corpus bronnen naliet over de 16de-eeuwse inquisitie in de Nederlanden. En hij was als liberale flamingant een homo politicus, die zich nooit bewust voor manipulatie geleend zal hebben, maar die zijn wetenschappelijke specialiteit (de Spaanse onderdrukking) onwillekeurig dikwijls zal hebben gespiegeld aan zijn vlaams-nationalistische sentimenten.

Tollebeek onderbouwt met talrijke aanwijzingen de hypothese van een herkenbare ‘stam van historici’ die tussen 1870 en 1914 (als de Grote Oorlog de internationale eenheid doorbreekt) hun vak modern hebben beoefend. Ook bij Fredericq komt hij de behoefte tegen om de geschiedwetenschap een even exact aanzien te geven als de fysica of de wiskunde. Fredericqs Luikse leermeester Kurth voerde al ‘practica’ in, waar de geschiedenis laboratoriumgewijs moest worden bestudeerd. En net als Ranke of de Leidse Fruin, leidde Fredericq werkgroepen van uitverkoren studenten, die met de hulp van een enkele assistent en een secretaris bij de professor thuis als bèta-wetenschappers het verleden te lijf gingen.

De verkenningen in het rijk der doden werden vergemakkelijkt door Fredericqs rijke nalatenschap, die niet alleen zijn immense bronnenverzameling (het Corpus) bevat, maar ook de onnoemelijke hoeveelheid dagnotities, reisverslagjes en losse bijzonderheden over zijn werk, zijn familie, zijn politieke demarches, zijn collega’s in binnen- en buitenland, geboortes, ziektes en begrafenissen. ‘Fredericq was de koning van de egodocumenten’, schrijft Tollebeek, ‘de Lodewijk van Deyssel onder de historici’. Wat hij naliet karakteriseert Tollebeek als een ‘massieve zelfrepresentatie, obsessief en haast neurotisch’. Maar een goudmijn natuurlijk voor de biograaf, en ook voor de antropoloog die zo niet alleen toegang kreeg tot die ene man, maar ook tot zijn reusachtige netwerk, tot zijn ‘stam’.

Tollebeeks avontuur sleept de lezer mee, zoals zijn Toga van Fruin (1990) al een meeslepende aanloop was naar zijn liaison met de antropologie. Toch zou ik op een dag ook nog wel een volledige biografie van Fredericq willen lezen.