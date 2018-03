Verhaal halen Den Haag Adriaan van Dis is een van de vijftig schrijvers die deelnemen aan het proza- en columnistenfestival Verhaal halen, op 27 en 28 september in Den Haag. De schrijvers dragen vier keer per dag voor uit eigen werk in vijftig woningen en ateliers in en om Scheveningen. Door de intimiteit van de locaties maken de bezoekers echt kennis met de schrijvers en is er volop gelegenheid tot discussie. De vuurtoren en een visserskotter zijn in de festivalroute als locaties opgenomen. Het aantal plaatsen is beperkt, bestellen is raadzaam. Dagkaarten: €25. Inl 070 346 57 86 of www.dichteraanhuis.nl Nederland, Nijmegen, 21-8-2008 schrijver Adriaan van Dis. Foto: Flip Franssen

