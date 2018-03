Verenigde Staten (New York)

East Village Manhattan Een nieuwe toneelschrijver aan het firmament: Tarell Alvin McCraney, 27 jaar en volgens The New York Times is „zijn nieuwe stem ... de voornaamste reden waarom we naar het theater gaan”. Hij heeft een huis gevonden in het Vineyard Theatre, goed voor eerder verrassend werk waaronder de naar Broadway verhuisde Avenue Q. Vorig jaar was McCraney’s The brothers size te zien, over vechtende broers in de staat Louisiana. Dit seizoen dan zijn Wig out!, over twee families van mannelijke travestieten. Het theater is omgebouwd, op een runway kunnen de acteurs de zaal inlopen en andere toeschouwers vinden plek op het toneel. Misschien niet voor de zwakkere maag.

T/m 19 okt, Vineyard Theatre, 108 East 15th Street, +1-212-353-0303, vineyardtheatre.org.

Midtown Manhattan Columbus Circle is altijd al meer een uitgangspunt geweest dan een bestemming. Vanuit hier kun je Central Park inlopen, richting de Upper West Side of terug naar de kantoorjungle van Midtown. Aan het verkeersknooppunt staat nu het nieuwe Museum of Arts and Design; een zee van glas, metaal en hout. Vorige week ging het open.

2 Columbus Circle, +1-212-299-7777, madmuseum.org

Upper East Side Manhattan The Mannes Orchestra speelt Strauss’ Till Eulenspiegels Lustige Streiche, o.l.v. David Hayes. 7 okt, 2537 Broadway, +1-212-864-5400, symphonyspace.org

Midtown Manhattan Even sterren kijken. Katie Holmes, ooit bekend uit tv-serie Dawson’s Creek maar nu vooral mevrouw Cruise, in Arthur Millers All my sons. T/m 11 jan, 236 West 45 Street, 212-239-6200, allmysonsonbraodway.com

Midtown Manhattan De Ierse Lisa Hannigan, ook bekend vanwege haar tot een einde gelopen samenwerking met Damien Rice, zingt. Eerlijker: ze is ‘special guest’ bij Jason Mraz. Ook goed. 10 okt, Radio City Music Hall, 1260 Avenue of the Americas, New York, NY - (212) 247-4777, radiocity.com