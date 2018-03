Veel veroordeelden in A`dam spoorloos

Amsterdam, 26 sept. Momenteel lopen in de regio Amsterdam bijna 1.700 veroordeelden rond die eigenlijk in de gevangenis thuishoren. Het gaat om personen die van de rechter bij verstek een straf opgelegd hebben gekregen.Korpschef Bernard Welten noemde dit aantal gisteravond op de televisiezender AT5 ”enorm”. In totaal moeten deze veroordeelden 650 manjaren uitzitten, aldus Welten. 850 personen moeten meer dan negentig dagen de gevangenis in. De politie wil deze mensen via een speciaal opgezette website opsporen. De website, waarop de veroordeelden met foto en naam te zien zijn, gaat over enkele weken van start.