Van Middelkoop om tafel met militairen

DEN HAAG. Onder druk van de Tweede Kamer gaat minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) met de militaire vakbonden praten na zijn omstreden uitlatingen in Vrij Nederland. In het weekblad zei de minister deze week onder andere ”heel blij” te zijn dat hij zijn dienstplicht niet heeft hoeven te vervullen.Ook zei hij moeite met gezag te hebben. Woensdagavond liet Van Middelkoop in een brief aan de Kamer weten zijn uitlatingen en de ontstane ophef te betreuren. De Kamer aanvaarddezijn excuses, maar gisteren kreeg Van Middelkoop alsnog forse kritiek van de commissie voor Defensie. Toen hij betwijfelde of zijn woorden echt zo veel beroering hadden veroorzaakt, eiste de commissieleden dat hij de bonden zou uitnodigen voor een gesprek. Volgens debonden is Van Middelkoops geloofwaardigheid als minister in het geding gekomen.