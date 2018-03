Van der Hoeven verzweeg documenten, zegt Meurs

De verklaringen die voormalig financieel topman Michel Meurs van Ahold aflegde tijdens de vier dagen die hij deze week gehoord werd in het hoger beroep van de Ahold-zaak, vormden volgens zijn advocaat Ed van Liere „een kaarsrechte lijn” met wat hij in 2005 en 2006 in de strafzaak verklaarde. „Het kwam soms bijna letterlijk overeen met wat hij eerder zei.”

Ook Mischa Wladimiroff, verdediger van ex-topman Cees van der Hoeven, concludeert dat het hoger beroep tot nu toe „volstrekt oud nieuws” heeft opgeleverd.

In de Ahold-strafzaak wordt onderzocht of de voormalige topmannen van het concern zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Het is voor de verdachten diep graven in hun geheugen, want de feiten speelden zich af in de periode 1997 tot 2003, het jaar waarin de problemen bij Ahold aan het licht kwamen. Behalve Meurs en Van der Hoeven staan ook ex-bestuurder Jan Andreae en de Zweedse ex-commissaris Roland Fahlin terecht.

Meurs, die als eerste aan de beurt kwam, verklaarde tijdens zijn verhoor dat dochterondernemingen in de jaarrekening volledig werden geconsolideerd omdat dat „veel informatiever” was. „We maakten geen onderscheid tussen halve en hele dochters”, zei Meurs, en „daar hebben we geen geheim van gemaakt”. De rechtbank hield hem echter voor dat Ahold door het volledig consolideren van de dochterondernemingen „zich groter zou hebben voorgedaan dan het was”. Het was een manier de omzetcijfers „op te blazen”.

De voorzitter van het rechtscollege toonde in een grafiek de omzet van 2001, waarbij de dochters gedeeltelijk waren meegeteld. In plaats van 66 miljard euro zou de omzet dan uitkomen op 54 miljard. „Zie hier de visualisatie van de misleiding”, zei de voorzitter.

Meurs reageerde rustig: „Ik heb hier moeite mee. Je kunt dit niet los zien van de totale context van het jaarverslag.” Volgens Meurs was gekozen voor volledige consolidatie om „de consistentie” in de jaarrekening te behouden. Immers, er bestond een traditie, al voor zijn aantreden in 1997. Ahold consolideerde zijn Portugese dochter JMR ook al volledig.

Nederlandse jaarrekeningen voldoen niet zonder meer aan de Amerikaanse boekhoudregels, waarmee Ahold destijds ook te maken had omdat het genoteerd was aan de Amerikaanse beurs. Ahold loste dat op door een aanvulling op de jaarrekening te maken, een herberekening van de bedrijfsresultaten via het zogeheten 20F-formulier. Een van de eisen die de Amerikanen stellen, is dat bedrijven alleen de omzet van dochterondernemingen mogen meerekenen als zij de volledige controle hebben. Daarom waren zogeheten control letters nodig, aanvullingen op de aandeelhoudersovereenkomst die bepaalden dat Ahold de volledige zeggenschap had. Die brieven kwamen er voor verschillende Zuid-Amerikaanse dochterondernemingen, en daar was op zich niets mis mee.

De problemen begonnen echter toen er ook side letters kwamen die de control letters herriepen. Dat gebeurde voor het eerst in 1997 bij de Braziliaanse dochter Bompreço, waarvan de eigenaar zich zorgen maakte over de waarde van zijn aandelen. Om hem gerust te stellen kwam Meurs met een side letter. Die kwamen er vervolgens ook bij de dochterondernemingen Paiz en Disco, op instigatie van Meurs. „Ik wilde hen op dezelfde manier behandelen.”

Toen in 2002 bij de Zweedse dochter ICA ruzie ontstond over de side letters, besloot Van der Hoeven volgens Meurs het eerdere gebruik van deze documenten te verzwijgen. „Ik had er moeite mee, maar ik ben meegegaan”, verklaarde Meurs. De Zuid-Amerikaanse dochters waren toen inmiddels geheel in handen van Ahold of afgestoten.

Het volledig consolideren van dochterondernemingen als men niet 100 procent eigenaar is, is in Nederland geen misdrijf, maar naar Amerikaans recht wel. „In dit hoger beroep doet zich dus de vreemde situatie voor dat de vier verdachten zich tegenover een Nederlandse rechter moeten verantwoorden voor een mogelijke overtreding van de Amerikaanse wet”, zegt advocaat Wladimiroff.

Meurs, Van der Hoeven en Andreae werden in mei 2006 veroordeeld tot geldboetes en voorwaardelijke celstraffen. Zij eisen nu in hoger beroep vrijspraak. Het OM, dat ook in hoger beroep ging, wil juist hogere straffen.