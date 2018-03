Vader en zoon Israëls Den Haag Jozef Israëls (1824-1911) is al een gevierd schilder van de Haagse School wanneer zijn zoon Isaac (1865-1934) wordt geboren. Al snel blijkt het tekentalent van de jonge Israëls en hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Maar het traditionele Haagse schildersmilieu is hem te benauwend. Hij verhuist naar Amsterdam, waar hij in zijn schilderijen een compleet andere weg inslaat dan zijn vader. Dat vader en zoon zo gelijk, maar ook zo verschillend kunnen zijn, is te zien op een expositie in het Gemeentemuseum. T/m 8 febr Gemeentemuseum, Stadhouderslaan. Di-zo 11-17u.