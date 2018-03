Uitstoot CO2 stijgt razendsnel

De mondiale uitstoot van het broeikasgas CO2 stijgt sneller dan in het allerongunstigste scenario was voorzien. Sinds 2000 groeit de CO2-uitstoot vier maal zo snel als in de jaren 1990-2000.

Dit is bekendgemaakt door het Global Carbon Project, een internationaal samenwerkingsverband uit 2001. Het Amerikaanse ministerie van Energie, dat een belangrijke toeleveraar is van de statistiek, bracht de cijfers gisteren. Vandaag verschijnt het rapport Carbon Budget 2007.

Inzet van fossiele brandstof en cementproductie bracht in 2007 ongeveer 8,5 miljard ton koolstof als CO2 in de atmosfeer. In 1992 was dat nog maar 6,1 miljard ton. Samen met de CO2-uitstoot die het gevolg is van ontbossing komt de koolstofuitstoot in 2007 op 10 miljard ton. De CO2-opname van bosaanwas op andere plaatsen is daar al van afgetrokken.

Ondertussen heeft een dramatische verschuiving plaatsgevonden van de grootste emissiecentra voor CO2. Sinds 2006 is China de grootste producent van CO2. De Amerikanen, altijd nummer één, staan nu op de tweede plaats. Rusland is drie, maar zal naar verwachting zeer binnenkort door India worden ingehaald. Japan is nummer vijf. Wie de grootste uitstoot heeft is moeilijk te zeggen omdat de enorme CO2-productie van China vooral komt van fabricage van goederen die in het Westen geconsumeerd worden. Het goede nieuws is dat China de ‘koolstofefficiëntie’ van zijn industrie heeft verbeterd. Daar staat tegenover dat de oceanen en plantenmassa’s op aarde minder CO2 opnemen dan was aangenomen. Zij absorberen ongeveer de helft van de menselijke CO2-uitstoot, maar doen dat steeds langzamer.

In 1997 tekenden 38 staten het Kyoto-protocol. Daarin staat dat de uitstoot van broeikasgassen in 2012 ruim 5 procent lager moet zijn dan in 1990. Het aandeel van die landen was toen 62 procent, maar is nu 47 procent. Het is onwaarschijnlijk dat het doel wordt gehaald.

Vandaag wordt het rapport ‘Carbon Budget’ gepubliceerd: www.globalcarbonproject.org